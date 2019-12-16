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又見天狗食日！天文奇景如著火車輪　台灣多處可見日偏食

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▲▼ 又見天狗日食。（圖／氣象局提供）

▲圖中紅色線涵蓋的條狀區為環食帶，帶內地區可以看到日環食。

實習記者簡仲豪／綜合報導

中央氣象局指出，12月26日（星期四）將發生日環食，日食是月球在軌道上公轉運行時，剛好移入地球與太陽之間，造成視線上日面被月面遮掩的天文現象。在古代民間曾誤認為是太陽被怪獸吃掉，因此稱這種現象為「天狗食日」。

本次日環食全部經過時間自格林威治時26日2時30分開始至8時6分結束（臺灣時間10時30分至16時6分），歷經共約5小時又36分鐘。沙烏地阿拉伯、印度南部、斯里蘭卡北部、印度洋和印度尼西亞的部分地區將出現罕見的「火環」日環食。而能看見日偏食的地區包括亞洲及澳洲北側。臺灣因不在環食帶上，僅能見到日偏食。

請繼續往下閱讀...

這次日食以臺北為例，於26日午後12時44分開始「初虧」，此時透過遮減光器具，可見日面的右下側邊緣逐漸被月面遮掩而出現缺角，之後缺角向日面的左側擴展；至14時14分「食甚」，是見到本次日偏食缺角最大的時候，太陽的左下側約有33％被月面所遮掩；最後於15時32分，缺角自日面東南側消失而「復圓」，全部歷程約2小時47分40秒。

▲▼又見天狗日食。（圖／氣象局提供）

▲台灣各地日食階段時間表。

在古代民間曾誤認為是太陽被怪獸吃掉，因此稱這種現象為「天狗食日」。氣象局呼籲民眾特別注意，由於日食發生時太陽亮度仍然很強，必須透過適當的遮減光器具才能觀看，而且持續觀看的時間不可太久，以免眼睛受到傷害。

依氣象局的資料統計，全球平均每年約會發生2.38次日食，本世紀全球總計發生224次日食，其中臺灣可見41次。這次雖然有些小遺憾未能在臺灣看見環食，但明109年6月21日再發生日環食時，金門、澎湖、雲林、嘉義、臺東等局部地區因環食帶經過，將有機會見到近1分鐘的環食珍貴景象。

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