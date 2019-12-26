天狗食日登場！今午後各地開始「初虧」　墾丁40％太陽消失

▲日偏食示意圖。（圖／南瀛天文館提供）

記者李宜秦、賴文萱／台北報導

天文迷注意！今年最後一場「天狗食日」日偏食將於今（26）日中午後登場，中央氣象局指出，屆時全台各地均可見日食現象，半個太陽將被月球遮蔽。臉書專頁「天氣風險WeatherRisk」指出，下午2時14分是本次日食最大的「食甚」，墾丁最南端可以看到遮蔽達40％的太陽。

氣象局指出，今日將發生「日環食」，不過天氣風險WeatherRisk解釋，由於環食帶通過印度、斯里蘭卡、馬來西亞、新加坡、印尼等地，並未通過台灣，因此只能看到「日偏食」的現象，也就是月球將運行到太陽前方，遮蔽太陽。

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天氣風險WeatherRisk表示，今日中午12時38分至44分，全台各地會看到太陽右下角出現缺角，稱為「初虧」，下午2時14分時，是本次日食最大的「食甚」，墾丁最南端可以看到遮蔽達40％的太陽。下午3時31分至36分各地將看到太陽慢慢「復圓」。

▲今午後全台各地將有日偏食景象。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險WeatherRisk）

天氣風險WeatherRisk提醒，觀看日食景象絕對不可以肉眼直視太陽，必須選用「合格減光的日食眼鏡」，否則容易有失明的危險。若使用望遠鏡觀賞，則建議用「投影法」觀賞較安全。可拿到日食眼鏡的地方包括台北天文館、台中科博館、台南南瀛天文館。

氣象局指出，以台北為例，今午12時44分將開始「初虧」，此時透過遮減光器具，可見日面的右下側邊緣逐漸被月面遮掩而出現缺角，之後缺角向日面的左側擴展；至14時14分「食甚」，是見到本次日偏食缺角最大的時候，太陽的左下側約有33％被月面所遮掩；最後於15時32分，缺角自日面東南側消失而「復圓」，全部歷程約2小時47分40秒。

氣象局統計，全球平均每年約會發生2.38次日食，本世紀全球總計發生224次日食，其中台灣可見41次。這次雖然有些小遺憾未能在台灣看見環食，但明年6月21日將再發生日環食，屆時金門、澎湖、雲林、嘉義、台東等局部地區因環食帶經過，將有機會見到近1分鐘的環食珍貴景象。

▲▼今全台各地均可見日偏食。（圖／氣象局提供）