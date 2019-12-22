日偏食12/26中午登場「吃日3小時」！全台肉眼可見39%太陽消失　3小時全直播

▲日偏食12/26中午12時33分登場！吃日3小時全台肉眼可見。（圖／台北市立天文館）



記者許力方／台北報導

天狗食日來了！台北市立天文館指出，26日中午12時33分起，全台都可以陸續肉眼看見「日偏食」奇觀，但各地因地理位置不同，發生時間有差異，其中台北市就在12時44分開始，全程約3小時，最大食分達0.44，相當於32.95%的太陽被遮蔽！

台北天文館表示，12月26日將發生精彩的日偏食，台灣位於偏食帶上，全台可見太陽直徑超過30%以上被月球遮蔽，且越往南食分越大。預計從中午12時33分開始，第一先看到的是金門金城，最大食分0.4384，相當於32.11%的日面被遮蔽，其次是澎湖、屏東、嘉義往北發生。

請繼續往下閱讀...

▲全台肉眼可見最多39%太陽消失，3小時全程直播。（圖／台北市立天文館）



台北市日食則開始於12時44分（初虧），下午2時14分太陽被遮蔽最多，也就是食甚，下午3時32分日食結束（復圓），全程歷時約3小時，最大食分為0.44，也就是32.95%的日面被遮蔽，屏東12時38分初虧，最大食分可達0.50，相當於39.7%太陽表面將黯然無光。

本次日食，東西橫跨經度約60至90度，西望中亞、東眺西太平洋、南達澳洲、北抵俄羅斯，整個亞洲幾乎都在可見食的範圍，食帶從沙烏地阿拉伯開始，經過印度、馬來半島至婆羅洲上，最大食分達0.97，全食歷時3分39.5秒，台灣因位置偏北，因此肉眼可見偏食。

台北天文館提醒，觀察日食時最好以針孔投影法間接觀賞，即使用日食專用眼鏡觀看，時間也不宜過長，更不可以肉眼或一般太陽眼鏡直視太陽，以免對眼睛造成永久性傷害。另外，天文館當天10時至下午4時將開放觀測室望遠鏡及戶外太陽投影屏供來館民眾觀賞日偏食，並致贈簡易日食觀測器，以及線上直播。

館方表示，這次日偏食可說是2020年夏至（6月21日）日環食的前奏曲，屆時全台將出現日面被遮蔽高達90%以上的日偏食，其中雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東及澎湖、金門部分地區還將出現極為罕見的日環食景象。

至於為什麼會發生日食，館方指出，在月球繞地球公轉過程中，若月球恰好運行至太陽與地球之間，且三者幾乎連成一直線時，月球遮蔽太陽，影子落在地球上，就會發生日食。觀者若位在月球本影內可見「日全食」，位在半影內則見「日偏食」；若月球離地球較遠，無法完全遮掩太陽，在本影內看見的不是全食而是「日環食」。

►「IG討論爆款」～超殺聖誕禮物來了！

▼日偏食堪稱2020年夏至「日環食」前奏曲。（圖／台北市立天文館）

