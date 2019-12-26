「就職滿一年才能啟動罷免連署！」　王淺秋嗆罷韓連署偷跑不合法

▲韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

主張「罷韓」的團體「Wecare高雄」26日上午9時30分，把提議連署書送往中央選舉委員會，只要提案成功，最快可在2020年5月至6月左右進行罷免高雄市長韓國瑜的投票。對此，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋表示，罷韓連署應就職滿一年後才能啟動，第二階段連署也要自第一階段連署被驗證後才可進行，認為連署偷跑不能算數，呼籲中選會依法行政。至於民間發起的反制罷韓行動，王淺秋則表示尊重。

王淺秋表示，根據「公職人員選舉罷免法」第75條規定，就職未滿一年不得罷免，應該是要滿一年後，才能啟動罷免程序，第一階段所需1%連署，也應該在今天之後才能啟動，但現在他們在這之前都已經完成，甚至連署的第二階段，是要在第一階段被驗證符合資格後，才能進行第二階段連署，現在已經有人先連署，都是在不符合法規的一年之前所做的。

王淺秋說，如果連署書日期欄空白，就是不合法，如果日期填12月26日或30日之後的時間，是不是偽造文書？因為並不是簽署人實際簽署時間，呼籲中選會依法行政，「依法就是要滿一年之後才能進行罷免，在這之前進行的連署人數都是違反規定的，接下來就看中選會如何認定。」

對於韓陣營會不會提出反制作為，王淺秋則說，目前民間傳出反制作為都是民間發起，「我們不搞紅衛兵鬥爭，就是把我們的事情做好」，未來兩個星期著重在全心把政見論述清楚，來爭取選民認同，至於民間如果看不下去，自己要做的罷免，我們尊重民主的公民程序來進行。