3天前才被撞！大山車站燈號故障雙向停駛　太魯閣號接駁誤點30分鐘

▲苗栗縣大山車站26日上午發生區間車故障事件，導致海線雙向列車受影響停駛將近30分鐘。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣有著悠久歷史的大山車站，日前才遭酒駕男失控衝撞，導致站體遭受嚴重損毀，26日上午因不明原因燈號故障，導致海線雙向列車停駛，連經過的太魯閣號也只能暫時停靠大山站，延誤了至少30分鐘，至於詳細故障原因正在調查之中。

呂姓民眾表示，26日上午搭乘區間車北上要前往新竹，列車行駛至大山車站突然停了下來，一停就長達半個多小時，當時正值上班上課時間，許多旅客行程因此延誤，一列太魯閣號也受影響停靠在大山車站，並且幫忙接駁旅客。

▲太魯閣號列車也因為受燈號故障影響，首次停靠大山車站。（圖／記者黃孟珍翻攝）

台鐵表示，受到談文南號誌站號誌故障影響，自26日上午7時22分起，大山站至竹南站之間，南北雙向列車有延誤的情況，影響範圍包含苗栗縣以及新竹縣市，已派出工程人員搶修，部分列車緩慢放行，於9時32分恢復正常。不過也有民眾表示，難得看到太魯閣號會停靠在這小站；只是大山車站23日才被貨車撞毀，不到3天又發生號誌故障，真是禍不單行！

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