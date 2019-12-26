宋楚瑜談反滲透法：民進黨用舊民意強迫通過　別讓人民走上街頭

▲宋楚瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨立法院黨團預計本月31日通過「反滲透法」，親民黨總統候選人宋楚瑜26日直言，下次選舉民進黨不會過半，用舊民意強迫通過關係到幾百萬人言論、行動、思想自由的立法，是在用舊民意以及即將結束控制國會的最後力量，孤注一擲，他呼籲不要倉促去做，免得人民必須走上街頭。

宋楚瑜認為，被懷疑的對象連申訴的管道都沒有，總統蔡英文昨天公開承諾應該要好好討論，如果一個執政的政府領導人公開的承諾都不能兌現，那這還叫民主國家嗎？還不到一個禮拜，這麼短的時間會有新的民意，他認為總統所做的承諾應尊重。

宋楚瑜也批評，時間上倉促難免會有疏忽，且申訴沒有主管單位、沒有執行細節，對於對岸政治情況茫然不知，對敵人的了解都不夠，這樣的立法期期以為不可，不要倉促去做，免得人民必須走上街頭。

宋楚瑜表示，他和鴻海創辦人郭台銘交換意見當中有個重要主題，就是再給民進黨一次機會，不可以在最後的12月31日強行通過，否則他所聽到的，他們準備發動街頭抗爭，台灣會變成另個像印度、香港一樣的情況，這是他們絕對不願意看到的情況。

宋楚瑜說，民進黨現在在立法院有絕對多數，用多數暴力，在下次選舉民進黨不會過半，這樣的狀況下，用舊民意強迫通過關係到幾百萬人言論、行動、思想自由的立法，完全違反當年民進黨前輩們，希望台灣是自由民主國家的奮鬥目標；用舊民意以及即將結束控制國會的最後力量，孤注一擲，違反全世界民主的主流價值和運作程序。

親民黨團總召李鴻鈞說，蔡英文說要好好討論，但是只有排一天的議程，如何好好的討論，一天的時間進到院會表決，這個叫做好好討論 希望民進黨黨團聽到蔡英文講的話，應該是選完以後，基於新的民意，好好的檢討，這個法才有辦法力地完整，不能用選舉操作的方式，在盤算這樣子選票可以得多少、失多少。

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