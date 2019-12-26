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抗中火、保台中！朱立倫率9立委選將力抗空污　怒嗆中央：拒絕用肺發電

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▲朱立倫和台中9名立委候選人一起力抗空污。（圖／黃馨慧競總提供）

▲▼朱立倫和9名立委候選人、市議員提出「抗中火、保台中」的訴求。（圖／黃馨慧競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府25日廢止中火2部機組許可證後，韓國瑜競選總部主委朱立倫與台中市9名國民黨籍立委及黨團議員26日合體，高喊「抗中火、保台中」、「總統換人、空氣才會好」，朱立倫呼籲民進黨民代也站出來一起抗空污。

▲朱立倫和台中9名立委候選人一起力抗空污。（圖／黃馨慧競總提供）

朱立倫強調，中央包庇護航中火，主張反核卻繼續用核電是選舉手法，民進黨不該用人民的肺來換反核神主牌，人民的健康才是神主牌，請蔡政府尊重民意，大家只是要爭一口新鮮空氣。

▲朱立倫和台中9名立委候選人一起力抗空污。（圖／黃馨慧競總提供）

▲黃馨慧要求蔡政府還給人民乾淨空氣。

朱說，藍營支持綠能，符合世界趨勢，但反對貪污無能的綠能，4年來綠能未見明顯增加，去年甚至還減少，市府依民意及法規要求中火減煤，是依法行政，為了人民健康，請民進黨的民代站出來一起抗空污，因為人民的健康最重要。

台中市立委候選人林佳新、顏寬恒、沈智慧、黃馨慧、楊瓊瓔、李中、江啟臣、莊子富、黃仁與黨團議員都肯定市府廢止中火2部機組許可證，也砲轟民進黨錯誤的能源政策，拒絕用肺發電，「總統換人、空氣才會好」，並揚言中火如果再蠻橫，為了民眾健康，他們絕對抗議到底。

國民黨團書記長張瀞分說，中火存在幾十年，最近4、5年才有空污問題，這是民進黨錯誤能源政策造成的，簡直就是謀財害命，抗中火不是選舉議題，是在為民眾爭一口新鮮空氣，中火是中部最大污染源，也是國營單位，執政抗空污，先公後私，先大後小才有公信力，市府做的沒有錯。

她強調，中央包括總統、經濟部長及台電都說過台灣不缺電，台電也說市府廢止2部機組，他們會照做，不至於缺電，但是要向市府提出損害賠償，市府的錢都是納稅人的錢，請問民眾因空污得肺癌是不是也該向台電求償，台電賠得起嗎?

其次，台電不超燃，市府就罰不到，政府本來就該依法行政，也請中央遵守7百多萬公投民意，以核養綠，台電逐年減煤，還給中部人乾淨的空氣，並尊重台中市生煤管制條例，這是地方自治權。

西南屯立委候選人黃馨慧用台語金包銀歌詞「我們性命不值錢」，形容民進黨不顧民眾健康，犧牲台中人的肺，綠立委還「護航」到底，孩子的未來在哪？還有，全球都在立法防制菸害，推行戒菸運動，民進黨卻一邊花4百億推長照政策，一邊賣廉價菸，來補貼國庫，像這樣的政府和立委，大家還要忍受多久？呼籲大家為了自己和孩子的健康，明年勇敢站出來投票，大聲拒絕「用肺發電」！2020人民要贏！

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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