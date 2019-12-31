邱毅爆「只是堵藍」是新系網軍　小編471字酸：我無給職網路義勇軍

▲邱毅爆料臉書粉專「只是堵藍」為新潮流網軍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

新黨不分區立委候選人邱毅昨日（30日）召開記者會，除了表明自己查出卡神楊蕙如的藏身地點就在新北市的「天空之城」，另外還點名臉書粉絲專頁「只是堵藍」是新潮流網軍。「只是堵藍」小編則在臉書PO出一篇471字的文章反酸，「說我是新潮流領錢網軍？不好意思，林北（台語）最多去屏東新潮流釣蝦場，堵藍是無給職網路義勇軍啦」。

國民黨、新黨連手組成的「要正義」連線，包括副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅，本月26日他們召開記者會直指民進黨有二代網軍，認為深口袋行銷公司負責人甯祥豪是「鍵盤大魔王」，還接管臉書粉絲專頁「打馬悍將」，在網路上帶輿論風向。

接著，邱毅30日再度召開記者會，點名另一個臉書粉絲專頁「只是堵藍」為新潮流網軍，操盤手則是邱義仁，大本營位於立法院附近的「台灣新社會智庫」，主要負責掌握金流、領導網軍運作以及設計奧步。

▲「只是堵藍」小編否認與民進黨有關。（圖／翻攝自Facebook／只是堵藍）

面對邱毅的指控，「只是堵藍」小編隨即在臉書PO文反擊，「說我是新潮流領錢網軍？不好意思，林北最多去屏東新潮流釣蝦場，堵藍是無給職網路義勇軍啦～都發誓不知道幾次了」；而對於大本營位於台灣新社會智庫一事，小編也酸嗆，「韓導（韓國瑜）說要告堵藍超多次，拜託快（把）存證信函或法院傳票寄過來，看看我在不在那」。

「只是堵藍」小編認為，邱毅無非就是想透過打擊新潮流來「綁架」總統蔡英文，不要把網路上每個義勇軍都當成新潮流，「林北連民進黨黨證都沒還新潮流呢！你才新潮流，你全家都新潮流。」

▼韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋、律師葉慶元曾前往北檢，對臉書粉專「只是堵藍」、「打馬悍將」提告。（圖／記者羅志華攝）