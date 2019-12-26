韓粉準備搶！韓國瑜「H」夾克28日限量千件販售　20件親筆簽名5200元起標

▲韓國瑜穿上的「H」夾克即將愛心拍賣。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜新戰袍「鋼鐵H夾克」大受歡迎，韓國瑜競選辦公室26日召開記者會正式公佈，將在28日舉辦「2020鋼鐵愛心拍賣會」，愛心義賣一千件鋼鐵夾克，每件2500元，上午9點開放民眾排隊，10點半開始發放號碼牌，此外，特別提供20件有韓國瑜親筆簽名的夾克進行現場競標，下午1點30分開始競標，起標價5200元，韓國瑜也將親自拍賣5件夾克。

▼「H」夾克引發韓粉詢問度爆表。（圖／翻攝民進黨臉書、韓國瑜臉書）

韓競辦規劃，「2020鋼鐵愛心拍賣會」12月28日將在台北市南港展覽館二館一樓舉辦，上午9點開放民眾排隊，10點半開始發放號碼牌入場，韓競辦表示，號碼牌每人限拿一張，且身高140公分以下不算人頭，因此如果爸媽帶小孩來排隊也只能算一人，夾克每件販售2500元，現場只接受現金付款，分成S、M、L、XL四種尺寸，各有200、300、300、200件，總共1000件，所得將全數捐給公益團體。

除了現場義賣外，特別提供20件有韓國瑜親筆簽名的夾克進行現場競標，下午1點30分開始競標，起標價5200元，韓國瑜也將親自現身做拍賣，競辦預估當天至少有260萬捐給公益團體。

韓國瑜競選辦公室主任鄭世維強調，買到的支持者記得多拉票，韓國瑜當選總統後，這件H夾克才有價值，若沒買到的支持者也別傷心，也一樣要幫韓國瑜努力拉票，韓國瑜選上之後，會協調廠商製作不同顏色、款式，再擇期做愛心，攜手韓粉做公益。

▼「2020鋼鐵愛心拍賣會」活動內容出爐。（圖／記者楊蕓攝）