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柯志恩騎腳踏車繞街…還揪侯友宜街頭問早！羅致政感性憶「2個月拜票心得」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲柯志恩騎腳踏車繞溪崑。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

網搜小組／鄺郁庭報導

選戰倒數17天，國民黨柯志恩聖誕節一早騎著腳踏車，跟前新北市長朱立倫到溪崑繞街，跑了5間廟，「我常說溪崑是個好地方，充滿濃濃人情味，就像是我的故鄉潮州。」民進黨羅致政則是分享2個月來拜票的心得，感性直呼，「幾乎每個晚上、每個里、每趟路程都有真摯動人的故事，就在我們身邊、眼前上演。」

新北市立委第7選區（板橋東區61里）候選人柯志恩25號跟朱立倫到溪崑騎腳踏車繞街，「一大早就有熱情的民眾到北極宮來跟我們會合，還有年輕朋友跟在我們隊伍當中」，還說她常讚溪崑是個好地方、充滿濃濃人情味，就像她的故鄉潮州，「早上天氣很好，我與朱市長，到溪崑當地五個廟宇上香參拜，一步一腳印，跟大家請託拜票。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲柯志恩和侯友宜一早就在街頭跟民眾問早。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

26號一早，柯志恩更合體侯友宜，「感謝侯友宜市長早上陪柯志恩在路口向上班的民眾請安、拜票，來往的路人遇見侯市長紛紛熱情打招呼或拍照。」她表示，侯友宜告訴她任何選舉都不能大意，而且今年選情頗冷、讓他充滿危機感，「因此一定會在最後關鍵時間，拜託大家出來投票，且不但要投票，更要拉票、催票。」

羅致政在24號早上則和夫人陳亮吟化身聖誕老人，和板橋實踐國小的特教生一起布置聖誕裝飾，晚上到福星里拜票。25號感性貼文，「2個多月來，我和亮吟走遍板橋東區50幾個里的拜票」，說幾乎每個晚上、每個里、每趟路程都有真摯感人的故事，在身邊、眼前上演。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲羅致政夫妻倆穿上聖誕服拜票。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

羅致政回憶道「有95歲的阿公跟阿嬤攜手前來，您沒看錯是『95歲』！他們陪著我們掃街一個半小時，全程手牽著手，『執子之手、與子偕老』，讚嘆！」「還有一位阿嬤行動不便，仍堅持由家人陪同，坐著輪椅陪我們全程掃街。他直呼，這些畫面都讓他深受感動，「9年前，我第一志願選擇板橋開始從政之路，當時我認識不到5個『板橋人』，而如今，謝謝這麼多、這麼多的『板橋人』，您們牽成、造就了我的『第一志願』！」

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