聖誕夜遇女高中生搶頭飾…吳達偉巧遇柯志恩！黃足貞套愛家小飛俠服裝拜票

▲朱盛興聖誕夜舉國旗報佳音。（圖／翻攝自Facebook／朱盛興）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020大選將近，候選人們紛紛歡度聖誕節。安定力量朱勝興難得在臉書曬出自拍照，「有多久沒有揮舞國旗了呢？」只見他拿著國旗，在自由廣場報佳音。無黨籍的黃足貞則穿上愛家小飛俠的服裝，走上街頭努力拜票。台民黨吳達偉則是分享聖誕夜「被女高中生搶走耶誕頭飾的故事」，讓網友笑翻。

新北市立委第7選區（板橋東區61里）候選人朱盛興24號晚上貼出舉國旗的自拍照，「有多久沒有揮舞國旗了呢？聖誕夜在自由廣場為你報佳音，聖誕快樂！台灣安定平安！」黃足貞則是穿上愛家小飛俠的粉色連身裙，「板橋阿貞跟著CBMC的家人們一起渡過美好的聖誕節，我們有神，有愛，有裝備，有影響力。」

▲黃足貞穿愛家小飛俠服裝拜票。（圖／翻攝自Facebook／板橋阿貞）

吳達偉24號晚上在粉絲專頁貼出他和女高中生的對話：

女高中生：欸！你頭上那個可不可以給我？

吳達偉：蛤@@#

女高中生：我們找好久，現在都買不到了。

吳達偉：喔！好啊！

女高中生：真的嗎？謝謝！

▲吳達偉拜票遇上柯志恩。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉Z9 板橋立委候選人）

吳達偉：等一下！旁邊川越沒有嗎？

女高中生：沒有。

吳達偉：大創？

女高中生：沒有。

吳達偉：那，大遠百台隆手創館？

女高中生：那太貴了。

吳達偉：喔！好吧（遞），但我只有兩組

最後吳達偉的耶誕頭飾還真的就被搶走，讓他忍不住在文中hashtag「#被搶走耶誕頭飾的故事」、「#東西在誰手上兇手就是誰」、「#板中的以後要考上大學當學妹喔XDDD」，也笑說自己拜票又碰上國民黨候選人柯志恩，還開心秀出合照，「#然後又遇到2號柯P也太巧」。