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嫌男友學歷提分手！女孩反悔求復合遭拒「拿刀猛割腕」…前任冷眼看她倒血泊垂死

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▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒。（圖／123RF）

▲女孩企圖挽回前任的愛，卻使用激進方式傷害自己。（示意圖／123RF）

記者朱世凱／綜合報導

不少人為了吃回頭草，都會想方設法討對方歡心，不過大陸卻有一名女孩，因為得不到前男友同意復合的答覆，竟然當著對方的面，拿出美工刀狠狠朝自己手腕割了下去，最終倒臥血泊垂死掙扎。前男友目睹女孩激動的畫面後，只是冷眼看著，即便過了1個小時仍不為所動，直到附近居民見狀才趕緊報警求救。

綜合陸媒報導，事發在本（12）月12日晚間，貴州省貴陽市警方接到民眾報案，聲稱有一名女孩因為割腕倒臥血泊掙扎，急需救援。員警趕到現場後，一名年輕的男性才緩緩表示，已經將受傷女子送醫救治。警方事後調查發現，原來這對男女先前曾是情侶關係，不過女方嫌棄男生學歷太低，未來難有共識，所以在前段時間果斷提出分手。

▼女孩用美工刀朝自己手腕割了下去。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼美工刀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不久，女孩重遊與前任到過的地方，突然回憶起兩人其實有過許多甜蜜瞬間，於是12日將男生找了出來並且提出復合一事；然而，男方此時已經將感情放在現任女友的身上，所以拒絕前女友請求。講到激動之處時，女孩突然拿出預藏的美工刀，猛力朝自己手腕割了下去，試圖以激進方式博取同情，但男方卻無動於衷。

就這樣，女生倒臥血泊當中垂死掙扎，男生則冷眼看她痛苦表情長達1個小時之久。附近居民見狀後嚇得趕忙報警，其中一位大媽氣憤地告訴員警，這男生站在一旁冷漠看著，真的是太冷血了，如果不趕緊救女生的話，萬一鬧出人命，男生也是要負責的，「就算不想跟女孩當回朋友也可以好好說，用冷漠的態度面對十分不像話！」

▼情侶分手後難以退回朋友關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

員警隨後跟著男生到醫院了解女孩的身體狀況，同時通知雙方父母前來了解此事。據悉，警方對男女生都進行了口頭教育後，同時將事情交給家屬自行處理。

網友看完紛紛表示，「有必要嗎？」、「女生這樣做只會嚇到人吧」、「我也覺得男方太冷酷了，就算不想復合也不該看著對方結束生命吧」、「我覺得女生錯比較大耶，會不會等等被砲轟」、「男生看女生流血流1小時，畫面也是挺可怕的，內心不會愧疚？」、「最無辜的反而是居民」、「談感情談成這樣，爸媽要哭了」。

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