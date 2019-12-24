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耶誕城求婚「女友踹飛眼鏡」...誤會糗大　結局甜翻了！近視哥笑：值得

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▲▼新北歡樂耶誕城開城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新北耶誕城。示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友前天帶女友去耶誕城，並準備找絕佳時機求婚，怎料當他找藉口彎下腰時，瞬間嚇到狀況外的對方，因此臉部吃上一腳，眼鏡也報銷，雖然浪漫戲碼失敗了，但最後他還是抱得美人歸，閃瞎大票網友。

男網友在dcard娓娓道來，在前往耶誕城前，他將花1個月薪水買來的驚喜放在口袋裡，打算抵達目的地後，等一個良辰吉時跟女友求婚，「在排隊買東西的時候，我突然瞄到女友的鞋後跟，好像黏到一條長長的紙屑還是什麼的，我跟她說了一聲，然後彎腰把東西弄掉」。

請繼續往下閱讀...

不知是因為現場太吵雜，還是女友沒專心聽，當他逕自把垃圾剝掉之際，對方瞬間大叫了一聲，先是迅速縮腳，緊接著一腳踹了過來，害他的臉部直接中獎。他回憶道，「我的眼鏡瞬間噴飛，好死不死剛好被旁邊的的路人踩到。」

當時，男網友大叫一聲後，一邊慌張地找眼鏡，一邊質問「妳幹嘛踢我？」由於他是1000度的大近視，所以眼前一片模糊，根本看不到東西，還是費了一番功夫才終於找到，結果鏡架整個歪掉，鼻梁架也斷掉，完全無法戴。

心有餘悸的他不禁直呼，「好險女友踹人的角度有偏差，不然如果正中臉，今天就是我的鼻子歪掉」事後，女友解釋，沒有聽到他的話，還以為有狗狗在聞自己的腳，因為小時候被咬過、陰影很深，所以才會有這麼大的反應。

情侶,交往,撒嬌,害羞,正妹。（圖／記者李佳蓉攝）

▲最後女友答應求婚了。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

他哀怨表示，「我覺得婚求不成，氣氛整個不對了，還賠上一副眼鏡，一臉狼狽樣，要回家時看不太到，所以女友在前面帶路，我抓著她的肩膀，怕我們倆走散，沒想到被別人以為是視障朋友，問我們需不需要協助。」

儘管原po並沒有責怪女友的意思，但搞砸了計畫已久的驚喜，讓他相當失落；而女友仍不知情，只是不斷道歉，然後幫他冰敷。

也許是愧疚感作祟，不太摺衣服的女友，竟主動整理他的衣物，更在他的大衣口袋裡，發現了這枚戒指。而男網友也無心隱瞞，於是將計劃全盤托出；沒想到，對方軟萌地說，「啊如果我說我答應你的求婚，你會原諒我嗎？」

就這樣，原po莫名其妙求婚成功，雖然沒按照原本的劇本走，但終歸是好結局，他也自嘲地說，「一副眼鏡+被踹的疼痛換得美人歸，好像還蠻值得的。」

對此，網友們紛紛笑回，「笑死女友也太可愛了吧，恭喜你們」、「視障朋友那段會笑死！恭喜啦」、「難忘的求婚」、「以後會是特別的回憶」、「這段到老了拿出來講，還可以再笑50年」。

►女友氣pupu怎麼辦？給你個提示

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