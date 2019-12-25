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國台辦批「反滲透法」搞綠色恐怖　陸委會：伸黑手還做賊喊抓賊

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▲▼國台辦26條措施專題記者會、發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦25日批評民進黨當局推「反滲透法」，是為了一黨政治私利，大開民主倒車，製造「綠色恐怖」。陸委會下午回應，中共片面改變現狀、蓄意破壞兩岸良性互動與交流秩序，卻將責任推向我方，「完全是顛倒黑白、混淆視聽，做賊的喊捉賊。」

陸委會表示，中共加速推進統一進程，對台統戰滲透分化，已嚴重威脅我國家安全、社會秩序及民主政治正常運作，近來相關修法都是為了維護國家主權與自由民主憲政，導正交流秩序，「中共片面改變現狀、蓄意破壞兩岸良性互動與交流秩序，卻將責任推向我方，完全是顛倒黑白、混淆視聽，做賊的喊捉賊。」

▼陸委會副主委邱垂正說明「反滲透法草案」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會,陸委會副主委邱垂正,反滲透法。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，中共對台滲透干預的情形嚴重，已是舉世皆知的事實，今年初中共「習五條」提出「兩制」台灣方案，並加劇利用台灣自由開放的社會環境進行統戰滲透分化，嚴重威脅我國家安全、社會秩序及民主政治正常運作，近來共諜滲透我方人員及干預介入選舉的案件層出不窮，引發社會高度關注，「為因應兩岸局勢重大變化，政府必須採取適當作為，修法強化民主防衛的法制基礎，導正兩岸交流秩序。」

陸委會強調，政府對於合法有序的兩岸交流均予鼓勵支持，已通過的「國安五法」與立法院刻正審議中的「反滲透法草案」，都是為了防範境外敵對勢力的滲透干預，並沒有約束或限制一般正常交流活動。

▼總統蔡英文先前承諾，民進黨黨團要在12月31日拚「反滲透法草案」過關。（圖／記者林敬旻攝）

▲2020總統政見發表會，蔡英文聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

陸委會提到，修正兩岸人民關係條例，只是規範指標性人員退休後赴陸參與中共官方舉辦的大型慶典活動時，不得有妨害國家尊嚴的行為，不涉及限制一般性的交流活動，所謂「退休官員和退役將領感到恐慌，來大陸交流的約束限制越來越多，動輒遭到重罰」的說法，完全是子虛烏有、顛倒黑白。

陸委會強調，兩岸交流活動只要沒有違規違常情事，都不會有任何問題，中共一再將政治黑手伸入兩岸交流，誘使兩岸學校及師生交流涉及統戰活動，驅使旅遊業者偽冒文件非法協助境外人士申請入境，「紅色滲透」我方媒體配合做政治宣傳或散播不實訊息，才是導致兩岸交流失序的主因。

陸委會還說，「反滲透法草案」是在最小必要範圍內，針對5種受滲透從事的不法行為，（違法從事捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉），補充現行法律規範的不足。

▼陸委會製作「反滲透法草案」圖解。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會,陸委會副主委邱垂正,反滲透法。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會解釋，「反滲透法草案」並不是針對特定對象或身分，不觸及一般正常的兩岸交流，台商、台幹、台師、台生正常的經商、工作、生活、就學都不會受到影響，中共方面胡亂瞎扯反滲透法是「綠色恐怖」使「台灣工商業者不敢放心打拚、無法安心回家」，這種說法意圖分化離間，純屬惡意扭曲，不良居心已經昭然若揭。

陸委會指出，中共始終不放棄武力併吞台灣，先是片面改變兩岸現狀，又大玩兩面手法，滲透破壞台灣安全、干預自由民主體制運作的同時，以所謂「同等待遇」的糖衣包裹統戰的毒藥，這樣的行徑才是分化台灣社會、製造兩岸敵意，破壞兩岸交流的元兇。

陸委會強調，面對中共步步進逼的併吞企圖與統戰滲透威脅，政府會持續採取必要作為，堅定捍衛國家主權與自由民主憲政秩序，以及兩千三百萬台灣人民的生存發展。

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