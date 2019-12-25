韓國瑜批「選輸就罷免對手」　傳民進黨準備分贓下屆高雄市長

▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

2020總統政見發表會第二場25日下午登場，國民黨總統候選人韓國瑜在政見會中質疑，非高雄市民不應該參加罷韓大遊行，批評是民進黨操作，接著又透過臉書表示，罷免案是由總統府秘書長陳菊體系前朝官員主導，現又傳出派系已在分贓準備推出新的高雄市長人選，選輸就發動罷免對手，且極盡一切抹黑、造謠、影射手段，真的令人憂心。

韓國瑜表示，國家要強大，領導者一定要唯才是用，不能唯親是用。「我選擇沒有黨派的張善政來搭檔，他同時也兼任國政顧問團總召。」我們在公民議政的集智台灣網站平台，提出26項國家政策藍圖，政策方針是堅守主權、發展經濟、活絡外交，並且承諾未來台灣的官員，高層清廉、官員專業、加上優秀認真的公務人員，上行下效，一起打拼，大力投資下一代，我相信事在人為，這個國家就會有未來。

韓國瑜強調，「錯誤的政策比貪汙更可怕，到底支不支持特偵組成立自清」民進黨已經不配稱做民主進步黨，連創黨前輩和一路走來支持你們的先進都批評黨的價值已不復存在，人民給了民進黨立院過半、手握資源的完全執政，這些總統任命的酬庸肥貓、派系要角正在掏空國家、清算政敵、罔顧人民公投結果，還把手伸進司法系統，引起1700名法官的連署抗議。

韓國瑜提到，他上任高雄市長不到兩個月就推動的罷免案，是由陳菊體系前朝官員主導，今天居然還有側翼開始倡導罷免台北市長柯文哲，「這不是民主社會的常態，選輸就發動罷免對手，且極盡一切抹黑、造謠、影射手段，真的令人憂心。」

韓國瑜批評，一句高雄人要跟台灣說對不起、又說台中人要跟林佳龍道歉，權力傲慢令人不敢恭維。「現又傳出派系已在分贓準備推出新的高雄市長人選。」一個連馬路都鋪不好、負債都說不清的團隊，現在就坐在總統府內掏空國家，這些都是蔡英文總統任命的派系黑幫，做為執政者架起拒馬及發動網軍打擊異已，在民進黨雙標執政之下，放任假新聞挑起世代對立，把中華民國撕裂成兩個世界。