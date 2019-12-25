　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜批「選輸就罷免對手」　傳民進黨準備分贓下屆高雄市長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲韓國瑜總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂欣玫／綜合報導

2020總統政見發表會第二場25日下午登場，國民黨總統候選人韓國瑜在政見會中質疑，非高雄市民不應該參加罷韓大遊行，批評是民進黨操作，接著又透過臉書表示，罷免案是由總統府秘書長陳菊體系前朝官員主導，現又傳出派系已在分贓準備推出新的高雄市長人選，選輸就發動罷免對手，且極盡一切抹黑、造謠、影射手段，真的令人憂心。

韓國瑜表示，國家要強大，領導者一定要唯才是用，不能唯親是用。「我選擇沒有黨派的張善政來搭檔，他同時也兼任國政顧問團總召。」我們在公民議政的集智台灣網站平台，提出26項國家政策藍圖，政策方針是堅守主權、發展經濟、活絡外交，並且承諾未來台灣的官員，高層清廉、官員專業、加上優秀認真的公務人員，上行下效，一起打拼，大力投資下一代，我相信事在人為，這個國家就會有未來。

韓國瑜強調，「錯誤的政策比貪汙更可怕，到底支不支持特偵組成立自清」民進黨已經不配稱做民主進步黨，連創黨前輩和一路走來支持你們的先進都批評黨的價值已不復存在，人民給了民進黨立院過半、手握資源的完全執政，這些總統任命的酬庸肥貓、派系要角正在掏空國家、清算政敵、罔顧人民公投結果，還把手伸進司法系統，引起1700名法官的連署抗議。

韓國瑜提到，他上任高雄市長不到兩個月就推動的罷免案，是由陳菊體系前朝官員主導，今天居然還有側翼開始倡導罷免台北市長柯文哲，「這不是民主社會的常態，選輸就發動罷免對手，且極盡一切抹黑、造謠、影射手段，真的令人憂心。」

韓國瑜批評，一句高雄人要跟台灣說對不起、又說台中人要跟林佳龍道歉，權力傲慢令人不敢恭維。「現又傳出派系已在分贓準備推出新的高雄市長人選。」一個連馬路都鋪不好、負債都說不清的團隊，現在就坐在總統府內掏空國家，這些都是蔡英文總統任命的派系黑幫，做為執政者架起拒馬及發動網軍打擊異已，在民進黨雙標執政之下，放任假新聞挑起世代對立，把中華民國撕裂成兩個世界。

ET快訊
快訊／拆解幽靈船潛水員找到了！遺體已僵硬...卡船艙底
台中妹「家中解放」叫外送！羞回：放門口就好…他崩潰秒回2字
腐臭飄2年！一掀衣…她胸部「滲血變爛肉」拒住院　原因超噴淚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《反滲透法》侵犯人權！王金平5點聲明：我們好不容易走過白色恐怖

蔡英文急著31日前通過反滲透法！藍學者：是為了捉拿韓國瑜

蔡英文IG遊戲濾鏡上線！　接到香菜、芒果冰、彩虹旗就得分

年輕支持者少…韓國瑜反問蔡英文　「為何中老年人支持者少？」

韓國瑜批「選輸就罷免對手」　傳民進黨準備分贓下屆高雄市長

王浩宇爆120萬收編派系　林富男怒斥「像瘋狗亂咬」不道歉就提告

為何跟博恩PK膝蓋走路？　韓國瑜有「兩個目的」：他老是修理我

陳歐珀嗆市長任內沒政績　黃定和：眾人皆醒，唯獨他醉

韓競辦公布拉高均薪「民進黨十大楷模」　口譯哥、林飛帆、楊蕙如都入列

合一行動聯盟要求辯論：抗議228有賠償條例　為何原住民族沒有？

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

張韶涵時隔兩年再登《蒙面》！ 超自信：誰能超越我唱《歐若拉》

《反滲透法》侵犯人權！王金平5點聲明：我們好不容易走過白色恐怖

蔡英文急著31日前通過反滲透法！藍學者：是為了捉拿韓國瑜

蔡英文IG遊戲濾鏡上線！　接到香菜、芒果冰、彩虹旗就得分

年輕支持者少…韓國瑜反問蔡英文　「為何中老年人支持者少？」

韓國瑜批「選輸就罷免對手」　傳民進黨準備分贓下屆高雄市長

王浩宇爆120萬收編派系　林富男怒斥「像瘋狗亂咬」不道歉就提告

為何跟博恩PK膝蓋走路？　韓國瑜有「兩個目的」：他老是修理我

陳歐珀嗆市長任內沒政績　黃定和：眾人皆醒，唯獨他醉

韓競辦公布拉高均薪「民進黨十大楷模」　口譯哥、林飛帆、楊蕙如都入列

合一行動聯盟要求辯論：抗議228有賠償條例　為何原住民族沒有？

無黨籍苗栗縣立委候選人温俊勇　以茶會成立競選總部取代造勢

《白頭山》台灣首日票房打敗《寄生上流》！網爆好評：特效超越《與神》

快訊／拆解幽靈船潛水員找到了！卡船艙底遺體僵硬…特搜隊設法拉出

侯佩岑首次曬「1家4口全家福」！　窗戶倒映老公小動作…網讚：真正的幸福

福斯男「詭上國道」停路中央！逆向沒開燈　遭連環追撞拋飛慘死

《反滲透法》侵犯人權！王金平5點聲明：我們好不容易走過白色恐怖

大肌肌！街上穿健美褲曬太陽...遭檢舉妨害風化　他無奈被警方上門關切

王陽明寵妻金句6連發：我太幸運　蔡詩芸挺9月孕肚「最美的時刻」

愛黛兒鏟肉成功大變臉！　「神V小臉+五官超立體」網認不出：我的老天這是誰

胡瓜爆明年2月中天開新節目！　電視台：有洽購《醫師好辣》

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

波特王遭陸方解約　國台辦回應了

政見會／「網軍是199吃到飽？」…韓國瑜18大金句一次看！

韓國瑜喊話博恩：盡量笑但這裡不行

六都市長就任週年！北高滿意度墊底　韓國瑜還贏柯文哲

綠若強推《反滲透法》　郭台銘：發起2019版太陽花

為何跟博恩PK膝蓋走路？　韓：兩個目的

博恩問「哪個國家最危害台灣安全」韓說不出口…　

拒與韓國瑜同台　北港朝天宮董事長回應了

政見會／韓國瑜：蔡英文「你當網軍是199吃到飽嗎？」

館長贈價值百萬55套消防衣　侯友宜：我充滿感謝

挺韓遊行有五星旗？　黃光芹道歉了！

王婉諭PO小燈泡照：我真的好想你

政見會／蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海

更多熱門

相關新聞

為何跟博恩PK膝蓋走路？　韓：兩個目的

為何跟博恩PK膝蓋走路？　韓：兩個目的

國民黨總統候選人韓國瑜於24日播出的《博恩夜夜秀》上跟跟博恩PK用「膝蓋走路」，引來博恩滿頭問號。對此，韓國瑜在25日的政見發表會前抽空接受網紅「志祺七七」訪問，並解釋為什麼要做膝蓋走路的瑜珈動作。

韓國瑜狂提4萬公司倒閉　財經政委：殭屍公司

韓國瑜狂提4萬公司倒閉　財經政委：殭屍公司

藍軍要求校園毒品「1克」不能留

藍軍要求校園毒品「1克」不能留

陳其邁聖誕節繼續拚：拚經濟要100分的努力！工作不能停

陳其邁聖誕節繼續拚：拚經濟要100分的努力！工作不能停

張善政轟民進黨「成事不足敗事有餘」

張善政轟民進黨「成事不足敗事有餘」

關鍵字：

2020大選韓國瑜民進黨2020大選蔡英文

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面