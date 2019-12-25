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接綁架電話：爸快救我！單身哥吐實情　詐騙集團辣回敬...他眼眶紅了

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▲▼手機,iPhone,Siri,低頭族,滑手機,手遊。（圖／pixabay）

▲原PO日前接到詐騙電話。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一通詐騙電話，意外勾起傷心事。一名網友表示，昨日接到詐騙電話，對方要他用贖金或是點數贖回兒子。無奈苦主雖已步入30歲，卻尚未娶妻，根本就沒有小孩，誠實告知對方後，對方竟然辣回一句話嗆翻，讓他超心痛。

「今晚聖誕夜沒人陪就算了，中午還接到詐騙電話......。」一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，他表示24日中午接到一通電話，對話讓他既傻眼又惆悵，內容如下：

請繼續往下閱讀...

詐騙：你好，你是林XX嗎？
原PO：是的，你是？
詐騙：林先生，你兒子在我手上，你兒子欠我們賭債30萬，立馬匯款或者買點數給我們，我就把你兒子放了。
原PO：我可以聽聽我兒子的聲音嗎？
詐騙：爸爸，我快被打死了，快救我。
原PO：兒子你別怕，爸爸我立馬救你。
詐騙：我們約在XX地方7-11交付贖金，別給我報警，不然你兒子會有危險！
原PO：好的。

然而原PO表示，自己30多歲還尚未結婚娶妻，兒子哪裡來的都不知道，想著想著就惆悵了起來，內心不禁心痛淌血，「我的小孩、我的老婆在哪？」

▲▼哭,傷心,難過。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO被狠戳傷心處。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

於是原PO接著就跟詐騙集團坦白「我還沒結婚，哪來的兒子？」對方這時也不甘示弱回敬「操X媽，你這個單身舔狗，真可憐！」語畢隨即掛上電話。原PO想起孤身一人的辛酸，也忍不住委屈紅了眼眶。

貼文一出，網友們都笑說「應該繼續玩他們的」、「雖然很同情，但先讓我笑完」、「笑著笑著就哭了」、「在路上了！別急」、「還被罵真的QQ」、「你老婆在哪裡我不知道啦！但你的小孩可能在衛生紙裡」。對此原PO也回應，他其實也不敢跟詐騙集團玩下去，怕鬧到最後對方會惱羞成怒就不好了。

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