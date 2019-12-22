女同學四季都穿寬褲！他瞄見小腿驚呆　納悶「穿這樣的人都有點胖」秒引戰

▲氣質百搭又顯瘦，許多女孩子都很喜歡用寬褲穿搭。（示意圖／記者張嘉晏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年女孩子相當流行穿寬褲、長裙，不僅有氣質又顯瘦。一名網友在PTT發文表示，說他大學時同班同學一年四季都穿長褲長裙，以前都不以為意，「後來有幾次看到她的小腿，夭壽喔！再注意看她的肚子，似乎懂了什麼。」原PO說，後來幾年陸續觀察，發現好像都是這樣，「有人有一樣感覺嗎？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「會一直穿寬褲、長褲、長裙的是否都有些胖？」看到貼文後，大部分的網友就忍不住開噴，認為原PO這個看法太偏頗，「有可能只是為了防曬」、「你沒看過滿腳紅豆冰的瘦子嗎」、「我是很瘦才穿寬褲ㄟ 不然都被閒鳥仔腳」、「我不胖，但寬褲真的很舒服」、「年紀大了不想也不適合再露大腿，不行逆～」

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▲長裙也是流行穿搭必備單品。（示意圖／PAKUTASO）

還有人則是說，寬褲、長裙是現在的流行，有時候也要看剪裁跟版型，「也看過很多瘦瘦的喜歡長裙長褲，穿衣風格而已」、「有些很瘦的穿硬質寬褲也可以看起來有點份量」、「我現在走在東京街頭女生大多都穿長裙欸」、「短褲穿搭失敗的話看起來很廉價」、「我就看過瘦子天天穿裙子的，那是因為她很懂得散發自己的女人味。」

還有苦主回文分享自己的經驗，說自己屬於下半身容易流汗的人，夏天如果穿短褲去餐廳坐著，屁股接大腿部分會出汗，大腿內側也是，所以無法在外面久坐，「如果有些餐廳椅子是那種塑膠的 就會有些許汗漬= =（真是抱歉」、「短裙部分也是一樣道理，所以都穿寬褲跟長裙，夏天穿不下長褲啦！」

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