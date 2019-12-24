連勝文成「網路被霸凌」始祖　朱學恒點頭認了：當初我也歡樂參與

▲連勝文上節目接受專訪，談起過往遭網路霸凌。（圖／翻攝自YouTube／《POP搶先爆》）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨中常委連勝文2014年參選台北市長，頻遭網路霸凌、抹黑，最終以40.82％投票率落選。如今連勝文上節目《POP搶先爆》接受專訪，談起過去這段痛苦回憶，主持人「宅神」朱學恒聽了頻頻點頭，坦承當初也參與其中。

朱學恒笑說，連勝文是網路「被霸凌」始祖，而他承認自己當初也歡樂地參與其中，但因為他比較沒有罪惡感，所以現在仍能坐在受害人對面進行訪問。聽到這裡，連勝文也開朗地笑了，隨後兩人繼續討論韓陣營近日應對網路攻擊的策略。

連勝文感慨，其實對對手仁慈，就是對自己殘忍，面對類似的抹黑攻擊若反應太慢，傷害可能就已經造成，而且事後做再多彌補，效果也會打折扣，不過即便慢了，也還是要做，目的是告訴社會大眾一件很重要的事，那就是不能雙重標準。

連勝文舉例，總統府秘書長陳菊之前被罵「母豬」，一群人氣得要死，但罵我「神豬」的時候怎麼都變得沒問題？雖然罵「母豬」這件事固然不對，可當年我被罵「神豬」的時候不僅僅只是兩個字，而是各種網路P圖、影片及音檔，極盡侮辱之能事，「奇怪？當時怎麼沒人跳出來說這是不對的呢？這就是雙重標準！」

連勝文強調，作為一個政治人物，必須樹立一個原則，那就是這個社會只有一套標準，去檢驗所有人；倘若你兩套標準，或允許兩套標準存在，那總有一天你就會成為兩套標準的受害者。

朱學恒認同地說，這件事還有一個形象上的問題，就是如果你不去澄清、採取動作，這個負面標籤就會如影隨形，一直貼在你身上，「貼久了，你現在去Google搜尋，搜尋連勝文的名字，後面關鍵字很可能就是這個標籤，這才是網路攻防最恐怖的事情，不是爭一時，而是爭千秋，讓你洗不掉這個標籤。」

訪問結束後，朱學恒心有戚戚，在臉書貼出一張照片，「勝文送我聖誕節餅乾吃，而且剛剛他在節目上痛斥網路霸凌時，我連連點頭，因為我幾乎每次都有參與。」

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