等了20人！媽快排到便當「突被告知移車」　懊惱帶女兒重排...前方露曙光暖炸

▲排隊示意圖。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

好不容易快排到了，要放棄重來真的會很心痛！一名媽媽日前帶女兒去買便當，快輪到自己時，卻突然被告知「車子擋到別人出入」，必須移車。她隨後也只能認了重新排隊，怎料隨後卻出現了暖心轉折，讓她超感動，忍不住上網分享，網友們看完也大讚是「最美的風景」。

一名女網友21日在臉書「爆廢公社公開版」發文，她表示20日晚間6點多，她帶2歲的女兒一起去買便當，當時大概是排在第20位左右。沒想到，好不容易快輪到她時，一名女子跑過來跟她說「妳的車子擋到我了」，要她移車；不想就此放棄的原PO這時只好試著請女兒站在原地排，她移完車速速回來。

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然而女兒年紀還小，隨後並沒有聽話排隊，而是跟著她走。無奈的原PO移完車後卻傻眼了，「一下子排隊變得好長！」她一邊懊惱全家人的晚餐被她耽誤了，一邊也只好認命帶著女兒重新排隊。

怎料，移車前排在原PO前後的客人，都紛紛招手要她回來原本的位置，並且表示「只是移車，不是插隊，沒關係的。」突如其來的一線曙光也讓她開心笑了，心存感激地在深夜上網分享。

▲原PO感動發文 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

暖心文一出後，網友們紛紛大讚表示，「其實人都是互相的，這才是最美好的」、「你有水準在先，才能被如此對待」、「台灣人的溫暖一直還在」、「妳做了很好的身教，其他民眾也很善良」、「我也遇過這種事」、「別人的排隊果然沒有讓我失望，上次排隊終於輪到我，正準備開口，一個大媽插進來說她要買一個便當」。

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