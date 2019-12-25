政見會／批蔡英文一到選舉就開支票　宋楚瑜：聖誕老人就在我旁邊

記者陳家祥／台北報導

第二場總統電視政見發表會25日下午舉行。親民黨總統候選人宋楚瑜在第三輪發言時表示，雖然自己被評為舊時代的人，但省長任內的政見兌現率89.7%、施政滿意度90%、對省民的承諾達成率83%，自豪是有舊時代的堅持。宋還酸，蔡政府到選舉就變成聖誕老人，每天開支票，反正大家已經習慣，「剛好今天聖誕節，聖誕老人就在我旁邊」。

宋楚瑜表示，剛剛聽了蔡、韓兩位的表述，兩位講的都非常實在，「國民黨貪汙很多案例，蔡提出來；民進黨貪腐情況，韓市長提出來，台灣鄉親，你們還相信藍綠執政？坦白講都一樣，掌握權力就再分配資源，然後忘了人民責任」。

「兩位都提到要司法要公正要獨立，我們做了民調證明，6、70％都不信司法。」宋楚瑜說，國民黨、民進黨就是難兄難弟，貪腐和司法不公正的難兄難弟，為難很多台灣無辜的兄弟，「對司法的事情要下定決心還給人民、相信政府，因為那是民主最後一道最重要的防線」。

宋楚瑜接著說到，台灣面臨6個大的危機，正形成極端氣候變化、極端人口結構改變、極端產業變化、極端國際組織重組、極端貧富差距、極端的世代對立，6大危機都有個共通點就是極端。

「我曾提到要撥亂反正，中華民國到底亂再哪裡？」宋楚瑜說，亂的重點就是大家相互拉扯，坦白講，民進黨執政指責國民黨、國民黨執政指責民進黨，但人民真正最有感觸的，卻是世代對立和貧富懸殊，這跟台灣藍綠的對立非常神似，極端總是喚呼另外一個極端，民進黨變極端、國民黨也跟在後面，變得極端、激進，藍綠兩黨拼命往極端前進，中道力量就被突顯出來，這就是讓大家期待有兩外一個好的選擇。

宋楚瑜說，有些人認為宋楚瑜很無趣，一輩子不抽菸、不喝酒甚至連咖啡都不喝，我只讀書看連續劇旅遊交朋友，我不做省長21年，但我一直再思考中華民國大小解決方法，無時無刻不想處理好兩岸關係，政策跟執行的方法始終是我的興趣。

宋楚瑜說，這次選舉勞工團體給了我們三個個一個稱號，「蔡總統的稱號是只賣芒果干，韓市長是只開芭樂票，而我是活在舊時代」，為此，我特別花10秒鐘提提宋省長最重要的三大，宋楚瑜參選省長的政見兌現率89.7%、施政滿意度90%、對省民的承諾達成率83%，那就是說到要做到，「剛剛提的政見，大家都想，到底他們說到能不能做到，我承認我是來自舊時代，但我有來自舊時代的堅持和認真」。

宋楚瑜表示，期盼選民明年可以真正擺脫藍綠，不被情緒勒索，不用擔心國民黨或民進黨選後會消失，他們還是大黨、會針鋒相對；不用擔心台灣不會因為蔡總統沒有連任，而消失；也不用擔心中華民國會因為韓市長沒選上而被消滅」。

「20年來我們三次政黨輪替，台灣既沒有消失、中華民國也沒有不見。」宋楚瑜說，有人擔心投給宋楚瑜會不會浪費？絕對不會，投給宋楚瑜，您才是台灣的主人，您不會被取笑為芒果或芭樂，投給宋楚瑜就是top好公民。

宋楚瑜接著還說到，套一句前副總統呂秀蓮說的話，蔡政府到選舉就變成聖誕老人，每天開支票，反正大家已經習慣，「剛好今天聖誕節，聖誕老人就在我旁邊」；宋楚瑜說，不要忘了，競選支票要當選後才會有，就算加讓蔡總統當選，但是連任或完全執政都沒有用，連任後會說財政困難。

▲第二場2020總統電視政見會，宋楚瑜。（圖／中選會提供）

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