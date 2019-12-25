「蔡英文連任牽涉國安問題！」　韓國瑜籲全力動員拉票：30至50萬票定輸贏

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜25日出席「全國顧問總團成立大會」，全力催票，他致詞表示，2020選舉至關重要，且極有可能在30萬、50萬票內定輸贏，呼籲大家全力動員拉票，否則若總統蔡英文連任，「可能國家安全都會發生重大問題。」

▲國民黨總統候選人韓國瑜出席全國顧問團成立大會。（圖／記者呂佳賢攝）

國民黨中央25日舉行「全國顧問團總團」成立大會，除了韓國瑜、張善政，以及黨主席吳敦義、副主席曾永權、前內政部長許水德、前國大議長陳金讓、前省議會議長高育仁、前立法院副院長饒穎奇、台北縣長周錫瑋等人都出席。

韓國瑜表示，台灣的前途就是光明或黑暗、有錢或貧窮、希望或絕望、彩色或黑白，「我們都很清楚， 民主國家選舉做不好就換政府，但2020年選舉可能不光是如此，如果讓蔡英文繼續執政，不是光換政府的問題，可能國家安全都會發生重大問題。」

韓國瑜表示，李佳芬走訪海外八個國家，發現所有海外華人甚至不會講國語的，只要看到國父孫中山先生、中華民國國旗，都是發自內心尊重，李佳芬去老僑社聊天看到國旗，這些資深華僑一樣發自內心熱愛中華民國，我們得到寶貴的結論，因為中華民國存在，讓海內外華人緊緊地裹在一起，也因為有中華文華做基礎，讓海內外華人在精神上緊緊裹在一起。

韓國瑜說，地圖上看台灣很小，但在中華民國1911年正統憲政體制下，我們何其巨大，我們有太多的祝福來自海內外華僑，因此這次的選舉，會創下有史以來最多華僑返台投票，「因為保護中華民國，全球華人，人人有責。」

韓國瑜表示，當華僑、台商在海外打拚，把身家性命賭上最後一把，一退就是萬丈懸崖，只能往前衝，他們對台灣的希望就像嫁出去的女兒，回頭看娘家覺得很有面子，希望台灣方方面面發展的非常好、非常安全、欣欣向榮，很多地方他們已經不需要我們幫助，他們唯一的期待，就是在異鄉打拚時覺得有光榮感。

韓國瑜強調，2020這場選戰至關重要，這是中華民國生死保衛戰，也是中華文化能否延續的保衛戰，如果讓蔡英文繼續執政下去，台灣人民這四年用「苦、忙、翻、亂」表達，我們真的不敢想像未來會變什麼樣子。

韓國瑜自嘲，他已經是全台灣最黑的男人，抹黑沒有停過，已經變成病態選舉，民主自由的寶貴，是因為我們堅守民主自由，今天民進黨執政，自由民主自由在地上被踐踏，民進黨控制媒體抹黑對手，用納稅人錢建立網軍，再這樣下去，台灣民主自由將受到重大傷害。

韓國瑜呼籲，一定要把選票集中，他強烈有信心，這場選戰輸贏大概就在3%到5%之間，民調如果輸到30%，大家也不用拉票，可以好好休息、多運動，因為輸定了，但事實上，這場選戰極有可能在30萬、50萬內定輸贏，影響深遠，呼籲大家全力去拉票，為自己、為家人、為台灣、為中華民國好好打一場勝戰。