張善政轟民進黨「成事不足，敗事有餘」：再執政下去中華民國一定完蛋

記者楊蕓／台北報導

國民黨副總統候選人張善政25日出席「全國顧問總團成立大會」，他致詞時以過去民進黨在野時不斷杯葛國民黨執政，完全執政後卻沒有做出什麼好事情，批評民進黨就是「成事不足，敗事有餘」的政黨，並呼籲支持者，「讓民進黨少一人進立法院，中華民國就多一份福氣，因此國民黨不只要過半，還要把民進黨的名額壓得越低越好。」

▲國民黨副總統候選人張善政出席「全國顧問團成立大會」致詞。（圖／記者呂佳賢攝）

國民黨中央25日舉行「全國顧問團總團」成立大會，除了韓國瑜、張善政，以及黨主席吳敦義、副主席曾永權、前內政部長許水德、前國大議長陳金讓、前省議會議長高育仁、前立法院副院長饒穎奇、台北縣長周錫瑋等人都出席。

張善政表示，2016年2月以前，立院是國民黨佔多數，他以一個常到立院備詢的政務官，看到民進黨在立院雖然是少數，但利用各式各樣杯葛程序，讓很多好政策被卡住，「我非常難過，我雖然無黨籍，但民進黨這種做法，對國家發展妨礙非常大。」

張善政說，到了2016年2月，民進黨在立院取得多數，蔡英文掌握完全執政權，可是都沒有看到他們做出什麼好事情，在野的時候杯葛我們執政，當權後沒看到任何正面政見，反而負面政策一大堆，從一例一休開始，到去年公投結果沒被落實，還沒收公投，最近想要強行通過反滲透法等，過去三年半，民進黨完全執政，卻沒發揮完全執政該有的效果，政策沒有一個到位，他對民進黨的觀察就是成事不足，敗事有餘的政黨，再讓他們執政下去，中華民國一定會完蛋。

張善政表示，這次他非常榮幸能出來參選，他非常深信，只有把民進黨下架，中華民國才有希望。他強調，民進黨過去即使佔少數都能用杯葛讓政策很難往下推，因此明年不管是區域還是不分區立委，「如果讓民進黨的人少一個進立法院，中華民國就多一份福氣，因此國民黨不只要過半，還要把民進黨的名額壓得越低越好。」

張善政最後向大家喊話，為了中華民國的前途，明年一定要努力讓總統當選，並讓不分區、區域立委高額當選， 才能讓國民黨在立法院有強力的執政能力來配合行政單位。