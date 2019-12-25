聽到腳鍊敲地聲就爆哭！王婉諭：判100個死刑也無法減少悲傷

▲小燈泡的母親王婉諭，在昨天的平安夜，於臉書訴說對女兒小燈泡的思念。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

台灣高等法院更一審昨天（24日）審理小燈泡命案，小燈泡媽媽王婉諭，哽咽請求法院判處王姓凶嫌死刑。而昨晚正好是平安夜，王婉諭在臉書上貼出女兒小燈泡的照片，除了訴說今天踏入法庭的心情，也提到自己的內心其實並不堅強，在充滿感恩的日子，訴說著思女心切的心情，她想對小燈泡說：「這仍是無止盡的思念，我真的好想你。」

王婉諭在臉書發文寫道，很多人說，不知道為什麼我能夠這樣堅強，「而我，從來都不覺得自己堅強。每每談到這個永遠的遺憾，還是痛徹心扉、淚流滿面。」

王婉諭提到昨天又再次踏入法庭，即便已經過了3年多快4年，自己還是脆弱到不行。「光是在走廊上，聽到被告腳鍊敲地的步伐聲，我就幾乎止不住淚。果然，從一開庭，就忍不住一直哭一直哭。這仍是無止盡的思念，我真的好想你。」

王婉諭也訴說自己為何從政的理由，她提到，她的團隊夥伴昨天也陪坐在旁聽席，直言司法、法庭也太荒謬了吧？「對，就是這樣！過去我也不理解，為什麼會有被害人會從政；而過去，我的人生中從來也沒有從政這個規劃。但就是在這些年，跟政治人物、跟政府體系幾經接觸後，我的心情，大概是從覺得荒謬、到無奈、再到憤怒…這樣的憤怒，也成了我最後決定跳入選戰的原因之一。」

對於量刑意見，王婉諭也說：「我知道，就算判一百個死刑，也減少不了我一絲一毫的悲傷與思念」，文末她也感概地對小燈泡寫下「我還是，好想你」。

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