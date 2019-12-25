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全球10大驚悚地！第1名「像走進恐怖影集」讓人直爆冷汗　台灣「這家病院」也上榜

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台灣廢棄的痲瘋病院。（圖／翻攝The Sun）

▲台灣廢棄的痲瘋病院。（圖／翻攝The Sun）

圖文／CTWANT

荷蘭有一位探險家，在過去10年走訪全球上千個廢棄的地方，最近他選出自己認為前10名最令人毛骨悚然的地方，包括日本福島的廢棄商店、遊樂場，美國一處廢棄的精神病院，而在台灣，有一間還廢棄的痲瘋病院診間，也在榜上。

  日本福島廢棄的遊樂場，是西森認為最驚悚的地方。（圖／翻攝The Sun）  

▲日本福島廢棄的遊樂場，是西森認為最驚悚的地方。（圖／翻攝The Sun）  

根據《The Sun》報導，來自荷蘭的34歲探險家西森（Bob Thissen），從2009年開始，陸續跑了全球70個國家、造訪了上千個廢棄的遊樂園、療養院、商場等。西森最近選出10個，他認為最令人感到毛骨悚然的地方，他把「第一名」給了日本福島的廢棄遊樂場，西森表示「來到這裡就好像走進恐怖影集一樣」。

第二名他則給了美國的一處廢棄精神病院，裡頭殘破的牆壁、舊式的輪椅、點滴和一堆手術用品，畫面相當驚悚；第三名則是位在愛沙尼亞塔林的蘇聯監獄，陰暗的走廊、生鏽的鐵床，看了令人冷汗直流。

比利時放滿動物遺骸的獸醫學校。（圖／翻攝The Sun）

▲比利時放滿動物遺骸的獸醫學校。（圖／翻攝The Sun）

而西森票選的其他7個地方，還包括美國的一個擠滿病床的結核病療養院、義大利一個滿布人類頭骨和蠍子的廢棄教堂、比利時一所放滿動物遺骸的獸醫學校、人頭保存在一個罐子裡的義大利停屍間、日本福島某商場，與被遺棄的奈良夢幻樂園主題公園等。

而台灣的一處廢棄痲瘋病院診間，也在西森認定的榜單中。從曝光的照片看到，診間內有生鏽的診間鐵桌，地上仍有大片的水漬，早已殘破不堪的手術床，看了讓人會起雞皮疙瘩。(更多照片請點我)

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