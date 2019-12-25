春節休19天+出遊補助21萬！「這家公司」超狂福利曝光...還放話要加薪

▲這家公司竟祭出這麼超狂的福利。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

歲末年終將至，各大集團的年終福利，是員工最關心的話題。大陸濱江集團內部，昨天（24日）流出一份集團內部《關於2020年春節旅遊休假的通知》，公司表示，為了分享千億成果，董事會決定將2020年春節放假時間，延長定為19天；放假期間，攜家帶眷去旅遊的員工，可以享有旅遊津貼，金額為人民幣2萬（約台幣8.5萬元）至5萬元（約台幣21.4萬元）不等，超狂福利羨煞眾人。

據2018年年報，濱江集團員工人數為1248人，若按津貼平均檔位來測算，公司將發放旅遊津貼，預計超過4000萬人民幣（約台幣1.7億元）。而董事長在日前就已對外透露，會發放補助的消息，他並開玩笑表示，員工旅遊一定要帶著家屬一起，不帶家屬的話，就不提供申請報銷。

▲濱江集團的內部公告，對員工放送誘人福利。（圖／翻攝微博）

據陸媒報導，有內部員工表示，公司在員工福利的方面一直很大方，因為公司的行業屬性特殊，天氣較冷的時候，工地是不開工的，所以過去幾年來春節放假的時間也就變得比較長。今年剛好又碰上慶祝銷售額突破千億元，所以假期比往年更長。

董事長戚金興之前也表示，除了上述福利，還會再給員工加薪。有員工就表示，公司是實行年薪制，有定期的調薪政策，目前加薪的正式文件還沒出來。

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