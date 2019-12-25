出遊後返家人間蒸發！台南殺妻「最後身影曝光」　夫勒斷頸再畏罪投海

圖、文／周刊王

台南發生夫殺妻後再投海的離奇命案，再婚的越配阮女15號出遊返家後即失聯，最後被人發現時，頸骨遭勒斷身亡，失蹤的丈夫也在同一天深夜，在嘉義布袋外海被尋獲遺體，檢警認為夫殺妻的可能性居高，循線追查。

▲阮女丈夫陳男則是在隔天清晨離家，隨即失聯，隨著兩人身影曝光，檢警認為夫殺妻的可能性居高。（圖／翻攝畫面）

警方調查，阮女於15號下午5點多返家，而阮女丈夫陳男則是在隔天清晨離家，隨即失聯，警方研判，陳男就在此時下的毒手。

▲死者丈夫被人發現陳屍在嘉義外海，而他的座車也在當天傍晚，被人發現在嘉義布袋海邊碼頭旁。（圖／翻攝畫面）

警方調查，37歲的阮女10多年從越南遠嫁彰化，與前夫生有1男1女，約8年前因故離婚，從彰化帶著女兒搬至台南永康從事美容業，約2年前阮女與小她1歲的陳男結婚，婚後在新營交流道附近1棟大樓租屋。

檢警相驗，發現阮女喉部軟骨骨折，全身多處瘀青，明顯外力所致死，巧合的是，當發現阮女倒在主臥室，上半身赤裸，屍體發黑腫脹，已明顯死亡的當天晚上即傳出，阮女丈夫陳男被人發現陳屍在嘉義布袋出海口，由於屍體浮腫難以辨認，但依照穿著以及陳男座車在出海口不遠處，初步確認屍體應為陳男。

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