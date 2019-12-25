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口罩重複戴=把細菌吸回！醫警告：很多人都戴錯　「4步驟」才正確

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最近流感疫情升溫，出入公共場合最好戴口罩保護自己。（圖／報系資料照片）

▲最近流感疫情升溫，出入公共場合最好戴口罩保護自己。（圖／資料照片）

圖文／CTWANT

今（25）天是聖誕節，雖然天氣「溫暖如春」，但疾管署昨天（24日）警告，國內流感疫情持續上升，已正式進入流行期。家醫科陳柏臣醫師指出，許多民眾使用口罩的方式幾乎是錯的，才會即使已經戴上口罩，仍然不幸中鏢生病！

據《三立新聞》報導，陳柏臣受訪時表示，口罩的作用，其實就像是空氣清淨機的濾網，濾網越緊密，能擋住的細菌就越多。他建議民眾，若要出沒像是醫院等有病毒的場所，戴上「N95、N99口罩」，才能真正抵擋病毒、流感；若只是出沒公共場所、搭乘大眾運輸工具等，只需要「醫療級口罩（俗稱：手術口罩）」就能擋住飛沫、細菌。不過因為N95、N99口罩不但昂貴，戴起來也不舒服，所以真正配戴的人其實不多。

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正確的戴口罩方式。（圖／翻攝國民健康署臉書）

▲正確的戴口罩方式。（圖／翻攝國民健康署臉書）

而對於口罩的正確配戴步驟，陳柏臣提醒，可依照國民健康署的「開戴壓密」4大指示，先打開檢查口罩，防水、有顏色的那面朝外；有鐵條的那側在上，讓口罩與鼻樑密合，口罩掛在雙耳後，要確實把口罩攤開拉至下巴，確認口罩與臉部密合；戴完口罩，要確認是否密合，口罩若夠密合，眼鏡就不會起霧、沒戴眼鏡的民眾，可將手置於鼻子上方，試試看是否有氣體漏出。

陳柏臣也提醒，口罩只要使用過，就像已經沾染灰塵的空氣清淨機濾網，必須丟掉不可再使用。口罩若用過一次捨不得丟，不但會把外面的病毒、細菌帶回家，口罩所碰到之處，都會沾滿病菌。他也警告，臨床上有很多病患，「戴口罩戴到得肺炎」，因為口罩蒙住口鼻，而對於感冒的人，口罩裡的細菌很多，口罩一直重複戴，等於把細菌反覆吸回體內，久了就惡化成肺炎，最後用一次就丟，以免防範病菌不成反而傷身。

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