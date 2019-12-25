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政見會／「反滲透全世界都在做」　蔡英文回批宋楚瑜﹑藍營：不要只是空洞形容詞

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記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日下午2時登場，由總統蔡英文再度對決國民黨總統候選人韓國瑜及親民黨總統候選人宋楚瑜。蔡英文在第二輪的政見發表時提到藍營狂批的「反滲透法」，她說，如果對手對反滲透法覺得不妥，請具體指出來，不要只是空洞的形容詞、口水。

面對宋楚瑜及韓國瑜還有藍營狂批反滲透法，蔡英文透過第二輪政見發表具提回應，她說，反滲透這件事很重要，全世界都在做，台灣比其他國家更直接面對中國大陸的威脅跟滲透，國內卻有很多人說反滲透是一種挑釁、戒嚴，非常不可思議，「把反滲透說成是戒嚴，北京會很欣慰。」

對於宋楚瑜和藍營的抨擊，蔡英文也回批，如果對於反滲透法覺得哪裡不妥，哪一條是不需要處罰的，請具體指出來具體說明，不要只是空洞的形容詞，立法院有足夠的審議空間，大家可以好好討論，不要只是口水。

▲第二場2020總統電視政見會，蔡英文。（圖／中選會提供）

▲第二場2020總統電視政見會，蔡英文。（圖／中選會提供）

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