川普宣布國家緊急狀態　簽政令保護委內瑞拉石油收益

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普簽署行政命令並宣布進入國家緊急狀態，保護存放在美國財政部帳戶中的委內瑞拉石油收益，使其免受扣押或司法程序影響，稱此舉對美國國家安全與區域穩定至關重要。

Axios新聞網、法新社報導，川普9日簽署的這項行政命令把上述相關收益置於特殊保護之下，並指失去對委內瑞拉石油收益的控制權，將實質損害美國國家安全與外交政策，因為這將削弱穩定委內瑞拉的努力。

該命令把外國政府存款資金界定為存放於指定美國財政部帳戶、且來自天然資源或稀釋劑銷售的委內瑞拉政府資金。川普在命令中表示，任何針對這些資金的扣押、判決、裁定、留置權、強制執行、扣薪或其他司法程序一律被禁止，並應視為無效，除非獲得特別許可。

根據白宮事實清單，這些資金屬於委內瑞拉主權財產，由美國代為保管，供政府及外交用途。

報導稱，這批石油資產價值高達25億美元，已成為白宮西半球戰略基石。美國石油業者對於投資委內瑞拉石油儲備抱持謹慎態度，但此前有官員透露，美國計劃無限期控制委內瑞拉石油銷售和收入。

川普10日在自家社群平台真實社群（Truth Social）上發文表示，「我愛委內瑞拉人民，也已經在讓委內瑞拉再次變得富裕安全」。不過他並未提供具體細節說明相關措施。