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蔡韓民調懸殊？　王淺秋嗆：若遙遙領先大可不必用《反滲透法》整肅異己

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▲▼ 10 ： 00「青年造台灣，台灣拼未來」以及「民進黨優秀十大青年大比拼！」記者會，由副總統候選人張善政、勞動組召集人成之約、韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人葉元之出席，會後由競辦回覆相關議題 。（圖／記者張一中攝）

▲韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋。（圖／記者張一中攝）

記者楊蕓／台北報導

綠黨25日最新民調指出，總統蔡英文的預期當選看好度達64.5%，國民黨總統候選人韓國瑜僅18.9%，韓競辦總發言人王淺秋受訪時表示，民調蓋牌後，如果他們覺得民進黨遙遙領先，大可不用再動用國家機器，欺負法官、箝制司法，用不符民主法治的《反滲透法》來整肅異己，甚至不尊重學術司法、民主法治，就可以停止黑我們的政策， 「該做的好好去做，如果遙遙領先就完全不用擔心。」

對於民進黨上午召開記者會，批評韓國瑜是「隱形的市長」，高雄施政滿意度吊車尾，王淺秋則回擊，蔡英文競選辦公室也要提出自己執政黨的施政成績，因為現在他們批評的都可以套用在自己身上，批評民進黨提出的政見才是全部跳票。

對於韓國瑜施政成績，王淺秋強調，昨天市府團隊提出30項施政成績，包括重大投資達2161億，還有通水溝、路平以及觀光人次增加等，該民調也可能有很大政治因素的影響，韓市長個人滿意度雖然很低，但全國縣市首長滿意度，韓國瑜其實是排名第三，「相信跟他參選總統有很大關係，受政治因素影響，連台北市長柯文哲在民調裡的數字也不是很好看」，直言「現在大家選的是總統，不是選市長。」

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