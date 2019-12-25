《反滲透法》拚三讀　國台辦批民進黨「開民主倒車」

▲國台辦26條措施專題記者會、發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

總統蔡英文日前承諾，民進黨立院黨團將在12月31日完成《反滲透法》立法。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（25日）抨擊民進黨當局為了一黨政治私利，大開民主倒車，完全置台灣民眾福祉利益於不顧，「強行以所謂修法手段來進行政治操弄，影響極其惡劣，危害極其嚴重。」

國台辦上午舉行26條措施專題記者會，朱鳳蓮在回答記者提問時，做出上述回覆。她表示，對於反滲透法，台灣各界人士近期紛紛表達強烈譴責和堅決反對。

朱鳳蓮指出，該法一旦通過，凡是與民進黨立場不同的政黨、團體、人士，敢於批評民進黨的媒體，來大陸就學就業的台胞，參加兩岸交流合作的人士，都有可能被莫須有地扣帽子、打悶棍，遭到隨意調查、罰款，甚至是判刑坐牢。

她抨擊民進黨當局強推惡法，製造「綠色恐怖」，把黑手伸向兩岸交流。「台胞要申請居住證，來大陸實習、就業，他們威脅說違法，要管制處罰；台胞台企分享31條措施和26條措施給予的同等待遇，他們混淆視聽，誣稱為接受統戰、被滲透。」

▲反滲透法力拚年底三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

朱鳳蓮指出，升高兩岸對抗、破壞兩岸關係是民進黨當局操弄選舉的一貫套路，像是搞政治小動作，破壞金馬獎這一兩岸影視交流的平台；惡化兩岸旅遊合作氛圍，到處抓「共諜」，搞得大陸遊客人心惶惶，視赴台為「危途」。

民進黨強力推動在月底時將《反滲透法》三讀通過，包含前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、台北市長柯文哲等人都提出質疑與批評。鴻海集團創辦人郭台銘24日晚間接受專訪時表示，若民進黨若強行通過反滲透法，他便要發起2019版的太陽花運動。

大陸全國台企聯會長李政宏23日出席「2019全國台協會長座談會」時指出，法案充滿很多不知道怎麼解讀的事情，自由裁量權又在政府機關，他坦言，絕對是會擔心被扣帽子。全國台企聯常務副會長章啟正則質疑，反滲透法是否代表進入戒嚴。

面對在野、台商的反彈聲浪，總統蔡英文強調，反滲透法是為了國家安全。陸委會則定調，草案是針對滲透乾預的不法行為，而不是針對特定身分或對象，一般正常的兩岸交流並不會觸法。

▲國民黨團抨擊《反滲透法》製造綠色恐怖。（圖／立法院國民黨團提供）