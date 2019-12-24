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獅子會成立後援會　力挺張嘉郡爭取建設

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▲▼獅子會聲援張嘉郡。（圖／張嘉郡競選辦公室提供）

▲國際獅子會的獅友們成立後援會高喊「力挺嘉郡」。

圖、文／張嘉郡競選辦公室提供

國際獅子會300D1區雲林地區獅子會的獅友們，今天下午到雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人登記第1號張嘉郡競選總部，成立後援會高喊「力挺嘉郡」，現場氣氛熱烈，獅友們並一致承諾要當嘉郡後盾，要把嘉郡當成合夥人，讓張嘉郡當選立委在中央爭取經費建設地方，與獅子會攜手共同努力來為地方服務。

▲▼獅子會聲援張嘉郡。（圖／張嘉郡競選辦公室提供）

國際獅子會300D1區雲林地區獅子會獅友們，包括前總監歐鎮平、王月霞及各會會長、獅友等，齊聚張嘉郡競選總部，由區策顧問程英綢擔任後援會會長，除了贈送菜頭及蒜青預祝張嘉郡好彩頭、當選，並高呼「獅子會，力挺嘉郡」，雲林縣長張麗善、中國國民黨雲林縣黨部主委許宇甄也到場懇託，張麗善表示，雲林縣政府推動建設需要中央支持經費，讓雲林女婿韓國瑜當選總統、雲林女兒張嘉郡、雲林媳婦謝淑亞當選立委，雲林上場進步繁榮指日可待。

▲▼獅子會聲援張嘉郡。（圖／張嘉郡競選辦公室提供）

▲▼獅子會聲援張嘉郡。（圖／張嘉郡競選辦公室提供）

張嘉郡自稱獅子會之子，因為家族裡有多人是獅友，今天到場的許多獅友們是看著她長大的，讓她深深感受到獅子會大家庭的溫暖，擔任過兩屆八年立委，再度參選力拚進立法院，訴求「青年接棒，雲林HIGH起來」的理念和行動，「一本初心」為地方爭取建設經費，過去八年立委任內為雲林爭取超過新台幣300億元、服務案件達八萬件以上，這是一步一腳印、奔走中央爭取來的，絕不可能是天上掉下來的。

▲▼獅子會聲援張嘉郡。（圖／張嘉郡競選辦公室提供）

▲▼獅子會聲援張嘉郡。（圖／張嘉郡競選辦公室提供）

張嘉郡懇託獅友們，大家都是地方意見領袖，深具影響力，雲林需要脫胎換骨，真正進步、繁榮、起飛，如果爭取實現高鐵設站雲林是脫胎，那麼未來當選立委要爭取雲林國際商港就是「換骨」，讓雲林變成有如大陸深圳一樣繁榮的港口城市，她相信雲林也做得到，感謝雲林地區國際獅子會成立後援會力挺，大家攜手來改變雲林偏鄉，讓我們的家鄉的未來、下一代享受更豐富的資源，投票給張嘉郡就是投給雲林的新未來一票。

▲▼獅子會聲援張嘉郡。（圖／張嘉郡競選辦公室提供）

▲▼獅子會聲援張嘉郡。（圖／張嘉郡競選辦公室提供）

張嘉郡並為獅子會後援會授戰旗，希望擴大獅友們的影響力，攜手改變雲林的未來，獅友們也以合夥人來形容張嘉郡，期望未來她進入立法院後，攜手獅子會共同來為地方服務。

▲▼獅子會聲援張嘉郡。（圖／張嘉郡競選辦公室提供）

另外，雲林縣醫療團體今天也在中國國民黨雲林縣黨部成立後援會，力挺總統候選人韓國瑜、立委候選人張嘉郡、謝淑亞，希望雲林的未來更好，讓雲林翻轉偏鄉印象，創造安居樂業的社會，「團結雲林贏回台灣、雲林贏台灣就贏」不是口號而是行動，凝聚行動來實現雲林的進步繁榮。

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