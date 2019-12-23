口湖四湖競總成立　張嘉郡籲青年接棒拚建設繁榮雲林

▲雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人第①號張嘉郡，於12/22（日）分別成立口湖競選總部及四湖鄉競選服務處，前台中市長胡自強站台加油打氣，成為現場焦點之一。

圖、文／張嘉郡辦公室提供

雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人第①號張嘉郡，於12/22（日）分別成立口湖競選總部及四湖鄉競選服務處，她表示，口湖、四湖有豐富的漁產資源，身為烏魚子代言人，未來再進國會更要力拚拓銷雲林優質的農漁產品，如果說爭取高鐵設站雲林是「脫胎」，那麼爭取開發雲林國際商港就是「換骨」，將為雲林帶來海港城市的新繁榮，懇託口湖及四湖的鄉親，支持「青年接棒」的第①號張嘉郡，拚建設讓「雲林HIGH起來」、讓雲林繁榮起來。

前台中市長胡自強站台加油打氣，成為現場焦點之一，他以幽默風趣的口吻，述說張嘉郡在英國讀書，想攻讀碩士要選擇哪一所學校的往事，他說，張嘉郡親自寫信請教他，令人印象深刻，他呼籲雲林鄉親要選出優質的立委人選，他極力推薦就是張嘉郡；在四湖鄉遇到老朋友前雲林縣議會議長蘇金煌及其子現任雲林縣議會副議長蘇俊豪及四湖鄉公所、代表會、農會等各界都站出來力挺，擔任過外交部長的胡自強說，認識許多國外朋友，未來一定推薦雲林的優質農漁產品外銷，帶來經濟新發展。

張嘉郡提出「翻轉口湖」的呼籲，希望地方鄉親要投票給有能力爭取建設的立委，不要再受到只會謾罵、抹黑的立委，口湖需要的是地方建設的進步，嘉郡若當選立委全力為地方爭取建設，讓口湖有新發展；在四湖則呼籲鄉親「第一個最好蓋」登記第一號張嘉郡，需要大家支持，感恩前議長蘇金煌家族力挺，嘉郡爭取高鐵設站雲林是脫胎，未來要爭取雲林國際商港是換骨，讓雲林真正脫胎換骨，更讓雲林沿海的進步繁榮。

口湖聯合競選總部暨後援會成立大會，有總部主任委員李龍文、總執行長呂老乾、後援會會長王尚謙、婦女後援會會長蕭幼梅、青年後援會會長謝東儒、多名雲林縣議員、口湖鄉民代表、當地村長及各界與會；張嘉郡接受贈送吉祥物，鄉親展現熱情，當選的高呼聲連連，氣氛熱烈。

張嘉郡說，口湖鄉位在雲林縣西南角，成龍濕地生態豐富、宜梧滯洪池黃昏美景等都是吸引遊客的焦點，但是，口湖鄉不只要這樣就可以，要改變偏鄉景象，唯有建設才有繁榮與進步，擴大休閒觀光產業發展，口湖鄉的未來將更燦爛，嘉郡曾經擔任兩屆八年立委，為地方爭取的建設，相信大家都感受得到，這就是鄉親的需要，嘉郡願意為鄉親，繼續奔走爭取經費建設地方。

口湖鄉各界希望張嘉郡未來爭取建設的目標，包括：一、興建口湖鄉農會行政大樓；二、口湖鄉八大養殖區道路排水改善工程與各區路標的標示；三、台子漁港港區內改善工程；四、推動梧北西重劃區；五、整合水產銷售國內外；六、發展休閒觀光產業等。

張嘉郡兩屆八年立委在口湖鄉爭取建設經費，超過新台幣四十多億元，包括：興建抽水站、農路改善、排水路整建、改善校園環境等，尤其是口湖國中校長陳勝雄，特別感謝張嘉郡擔任立委期間，為偏鄉學子爭取興建禮堂，以前不論是艷陽高照或颳風下雨，學生們總是在臨時搭建的帳篷下辦理畢業典禮及相關活動，如今有了禮堂的完善場地設備，嘉惠學子，禮堂更成為地方爭相租借辦理大小活動的場所，嘉惠鄉親，非常感謝張嘉郡，關心教育環境與地方鄉親，全力支持張嘉郡再進立法院，為地方爭取更多建設。

在四湖鄉聯合競選服務處成立大會時，服務處榮譽主任委員前雲林縣議會議長蘇金煌等六人、主任委員四湖鄉長蘇國瓏、後援會總會長吳昆穆及吳文界、顧問團團長吳國太、總督導蘇裕筆、總召集人現任雲林縣議會副議長蘇俊豪、全體委員、顧問、幹部、多名雲林縣議員、四湖鄉民代表、當地村長、鄉親及各界與會，蘇俊豪再度為張嘉郡站台，拜託鄉親支持，也呼籲鄉親不要再被「白賊立委」欺騙，說的比做的還要多，四湖鄉需要的是有能力爭取建設的立委人選張嘉郡。

在兩屆八年立委任內，張嘉郡指出，在四湖鄉爭取到將近新台幣十一億元的經費，包括環境改善、排水護岸、農路改善等，其中，雲160線道路飛沙至四湖段拓寬、萡子寮漁港航道改善等，相信都是鄉親需要的建設。

地方與會各界也提出對未來的期望，希望張嘉郡為地方爭取實現，包括：一、開發雲林麥寮國際商港，帶動地方繁榮，促進就業機會，讓在外工作的雲林人返鄉就業，並能照顧父母；二、爭取農民的權利和福利，希望張嘉郡提出的保障農業及農民的主張，例如推動農民退休制度、改善公糧收購制度、建立產銷制度等未來能真正實現；三、興建四湖親子遊樂館，讓當地鄉親享受設備完善的活動中心。