桃市副議長李曉鐘捐贈萬斤雲林柳丁　既幫果農又助弱勢團體

▲桃市副議長李曉鐘捐贈萬斤柳丁，既幫果農又助弱勢團體。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市議會副議長李曉鐘不忘關懷弱勢族群，結合愛心企業，特別訂購一萬台斤來自雲林果農栽種的甜美柳丁24日上午10點在桃園區三民路與三元街旁學校預定地，親自捐贈給數十家育幼院及社福團體，李曉鐘表示，此舉不僅幫助果農也將愛心散播至弱勢團體，更希望拋磚引玉喚起更多善心企業及社會賢達共襄盛舉。

▲李曉鐘希望拋磚引玉喚起更多善心企業及社會賢達共襄盛舉。（圖／記者楊熾興攝）

李曉鐘表示，又到寒冬歲末的時候，社會上很多弱勢家庭、弱勢團體，每到這個時候經濟上都特別吃緊。很多人都知道他的成長過程，並不是一帆風順，就是因為少年成長過程的困苦，讓他更能體會弱勢朋友的辛苦，也由於在成長的過程受到許多幫助，讓他決定在有能力之後，更要讓這世間處處有溫暖，在個人溫飽之餘，也要回饋社會，幫助有需要的人。

▲▼獲贈弱勢和社福團體前來搬取柳丁。（圖／記者楊熾興攝）

李曉鐘說，他發現雲林柳丁果農連採栽工錢都法支付，所以聯合幾個企業朋友一起做公益，希望個人的小小心意，能夠引起到拋磚引玉的效果，喚起更多善心企業及社會賢達共襄盛舉，台灣現在的經濟狀況，真的並不是很好，美中貿易大戰、兩岸關係緊張等等因素，都是造成景氣蕭條的種種原因之一，各個兒少育幼院、身心殘障、老人院等社福機構賴以收入的捐贈經費大幅減少，經營極為艱困，所有的院童或受照顧老人、身障者生活也頗為辛苦。有錢出錢、有力出力，大家以物資或經費捐贈，共同來關懷這些弱勢的族群，為經濟寒冬注入暖流。

今年獲贈單位包括有：遊民外展中心、社團法人中華基督教救助協會、財團法人台灣省私立桃園仁愛之家、財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設成功養護中心、財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心、財團法人創世社會福利基金會附設桃園市私立創世清寒植物人安養院、財團法人心路社會福利基金會附設私立心路桃園發展中心等等多家社福機構，以及桃園市各區家庭服務中心等。

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