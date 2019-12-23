陳吉仲談花生之亂：大選前不希望特定人物炒作傷害農民

▲雲林花生農上週北上抗議農委會。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

雲林「花生之亂」風波繼續燒，上週不少農民北上抗議農委會主委陳吉仲曾喊出要花20億，以每台斤40元收購大家的花生，但不是收了沒拿到錢，就是還有一堆放在倉庫沒收。陳吉仲今（23日）表示，當時說出20億後，盤商就會進場，就不需直接用到這筆錢，並強調農委會責任是確保農民收益。

非洲豬瘟中央應變中心今（23日）舉行「國內發生非洲豬瘟案例沙盤推演」，陳吉仲到場擔任指揮，會後受訪媒體問花生收購進度及農民抗議，他指出，上星期五親自到雲林開會，星期六開始農糧署署長、副署長都直接進駐雲林，按照之前啟動花生收購，登記日期是到星期五，目前還有1700公噸沒收購，但預計最晚12月底前全部收購完成。

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▲陳吉仲強調，花生收購問題都會執行到位。（圖／翻攝動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵臉書）



陳吉仲接著表示，當時講20億，準備以每台斤40元向農民收購花生時，盤商當然就會進場，進場農委會就不需要直接把20億全部執行，希望大選前不希望有特定人物炒作此議題，傷就花生農，農委會責任就是要確保農民收入，接下來每天都會發布最新收購進度。至於農民沒拿到錢部分？陳吉仲說，大部分農民都拿到相關金額，其他人這星期開始會陸續收到，有任何問題也都可直接到雲林辦公室詢問，最後強調會執行到位。