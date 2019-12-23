雲林縣新住民成立後援會　力挺張嘉郡爭取福利保障

▲雲林縣新住民們力挺雲林第一選區（海線）立法委員候選人第①號張嘉郡，今天（12月23日）成立後援會，她表示，會努力從輔導與媒合新住民姊妹就業的方向加強保障。

圖、文／張嘉郡辦公室提供

雲林縣新住民們力挺雲林第一選區（海線）立法委員候選人第①號張嘉郡，今天（12月23日）成立後援會，期望張嘉郡再進立法院，爭取保障新住民的福利及權益，她表示，會努力從輔導與媒合新住民姊妹就業的方向加強保障，只要婦女有工作機會、有獨立的經濟能力，才能保障姊妹們的尊嚴，提升家庭的生活品質及經濟狀況，讓生活更幸福美滿，也期望多元文化在台灣、雲林生根，滋養這片土地更圓滿豐富。

雲林縣新住民鄉親及家人們上午在張嘉郡競選總部，參加後援會成立，一同手作「勝蒜餅」，還表演傳統舞蹈，其中，特別是印尼新住民姊妹演出「戰馬」節目，為張嘉郡加油打氣，預祝戰馬出動、旗開得勝，尤其今天是傳統習俗的冬至，大家一起做湯圓、吃湯圓，象徵吉祥如意又幸福，張嘉郡也融入活動中，與新住民姊妹們分享歡欣與幸福。

今天參加活動的新住民姊妹們分別來自越南、印尼、泰國、大陸等，參與的社團有雲林縣新住民同心關懷協會、雲林縣東南亞新住民協會及雲林縣新移民姊妹協會等，虎尾鎮長丁學忠、雲林縣議員李明哲、中國國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、山線立委候選人謝淑亞也到場，有如家人聚會一般的親切與溫馨。

張嘉郡指出，新住民朋友初來雲林之時，因為人際關係網絡較薄弱，缺乏社會資源的支持，衍生出許多不安及徬徨，姊妹們的心情可想而知，為了讓新住民朋友更快適應並融入雲林這個大家庭，嘉郡未來除了會爭取更多經費與資源，結合中央與地方政府及社會資源，讓新住民的社會福利更加完善，並透過各項生活適應及福利輸送的服務，提升新住民朋友們的生活狀況與權益。

張嘉郡表示，也會從加強輔導與媒合新住民姊妹就業的方向來努力，因為大家都知道，婦女有工作機會、有獨立的經濟能力，才能保障姊妹們的尊嚴，提升家庭的生活品質及經濟狀況，讓生活更幸福美滿，也藉以改變外界對新住民的觀感，當成自家人互相關懷，讓多元文化在台灣、在雲林生根，滋養這片土地更圓滿豐富。