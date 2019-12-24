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扮聖誕老人發糖果給弱勢兒童　顏寬恒：連任後將更重視社福

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▲顏寬恒表示連任後將更加強社福工作。（圖／顏寬恒競總提供）

▲顏寬恒允諾如果連任，將加強社會福利的工作。（圖／顏寬恒競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

明天就是一年一度的耶誕節，街道上充滿耶誕和新年的氣氛，台中市第2選區立委候選人顏寬恒24日戴上耶誕帽，扮起耶誕老人，發送糖果給小朋友，並參與沙鹿區的義賣園遊會活動，主辦單位最後將義賣所得全數捐助給公益團體，讓公益團體照顧的小朋友們，也一起度過一個溫馨又公益的耶誕節。

顏寬恒說，大部分的小朋友都在父母的呵護下長大，在幸福的家庭中成長，但有部分弱勢家庭與身心障礙的小朋友，都要靠社福單位和團體的協助，才可以享受到過節的氣氛，但難免還是有極少數的小朋友無法被照顧到，因此，他如果能順利當選連任，對於如何補強這部分的社會福利工作，也將是他問政的重點之一。

早就已經當阿公多年的顏寬恒非常喜歡和小朋友互動，他說，每次只要有機會跟小朋友一起玩，他們的純真就會讓自己也年輕不少，也為自己補充不少精神能量，所以當沙鹿區南勢里辦公室邀請他參加這場公益活動時，他一口就答應了。

當顏寬恒戴著耶誕帽，手拿著主辦單位準備的糖果，進入會場時，立即受到現場小朋友的包圍，旁邊的家長認出這位立委級的耶誕老人，也紛紛比出代表1號的大拇指，為登記1號的顏寬恒加油打氣，顏寬恒也祝大家耶誕快樂、新年快樂。

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