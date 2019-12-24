台東張志明召開「立委不專業　鄉親活受罪」記者會　抨擊對手

▲台東張志明召開「立委不專業 鄉親活受罪」記者會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

24日上午台東區域立委候選人張志明在競選總部召開「立委不專業、鄉親活受罪」的記者會，記者會先以播放一段影片「實名制車票騙很大?」是由張志明後援會提供，影片內容為民眾反應自實名制車票實施以來使用的情形，讓民眾覺得被騙。以及針對，台26線開通問題與公地放領、普悠瑪事件真相等都未見劉櫂豪有積極作為。

記者會由國民黨台東縣黨部主委吳秀華說明，她說8年來由劉櫂豪先生來擔任台東的區域立委，這8年時間真的算長，很多鄉親都跟我們有一樣的感受，很少看到劉立委有積極的作為，只看到劉處處為隸屬的執政黨辯護，尤其這些年當執政黨的政策錯誤百出，也沒有看到他跳出來指責，吳說光是這點就看得出來他並不是真正愛台東、關心台東。

另外還有公地放領問題，多年無下文，直到要選舉劉才說會去爭取，這也是許多農民心中的痛！以及買不到車票更是擔任交通委員會的劉櫂豪立委應該努力的，最後更強調劉曾經承諾要給普悠瑪事件罹難及受難者與家屬一個真相，到現在一年多卻沒有結果。吳秀華表示釋迦運費補助早在縣議會總質詢時，她早已提出來，劉卻後知後覺在12月份才提出，以上種種，讓大家不禁要站出來協尋「我們的立委到底在哪裡?」 「這位立委的專業度在哪裡?」

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