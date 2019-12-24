「助理早就離職了啊」　黃國書批邱毅指桑罵槐：跟我完全沒有關係

▲民進黨委黃國書。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅24日指稱「卡神」楊蕙如網軍的帳號idcc，其IP位置在民進黨立委黃國書國會辦公室裡面，而idcc帳號由一位名叫湯文馨的人所有，此人不僅是黃國書立委助理，還是藍風整合行銷公司的董事。對此，黃國書24日接受電訪時表示，「這是很顯然地指桑罵槐、跟我完全沒有關係」，且湯文馨早在2017年12月31日就已經離職，早於外交官事件發的的2018年9月。

國民黨中央24日上午舉辦「民進黨的暗黑網軍」記者會，會中由國民黨兩位副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區提名人邱毅共同主持。邱毅表示，楊蕙如被起訴引起台灣社會震撼，雖然楊蕙如人間蒸發，但線索還在，而且網軍還在暗黑世界肆虐，網路各個地方都有網軍身影。

邱毅指出，楊蕙如網軍的帳號idcc，IP位置在民進黨立委黃國書辦公室裡面，idcc帳號是誰所有，是一位名叫湯文馨的人，這個人有兩個身份，一個是黃國書立委助理，另一個是藍風整合行銷公司的董事。

邱毅指稱，2018年3月8日湯文馨跟民進黨新聞輿情部成員陳泳璋之間有電子郵件的來往，內容就是雙方的合約書，甲方簽約代表就是蔡英文，乙方是南風整合行銷公司代表葉振興。4月開始，藍風整合行銷每半個月就得向民進黨中央做網軍運作的報告。邱毅還痛批，湯文馨直接經營網軍公司與民進黨中央簽約，專職替民進黨帶風向，外交官蘇啟誠就事這樣活活被害死。

對此，黃國書24日上午接受電訪時先是說「湯文馨早就離職了，跟我什麼關係啊」，外交官事件發生在2018年9月，而他的助理湯文馨早在2017年12月31日就已經離職，助理離職後要做什麼事情他從來沒有介入也不會干涉，與辦公室之間更沒有什麼往來，所以顯然與他的辦公室沒有關係，「他就硬要說她是我的助理，可是她早就離職了啊」。

黃國書說明，當時只知道湯文馨要去成立一間網路公司，但公司要做什麼自己根本也不會去干涉，「助理離開要做什麼工作我無從過問」。

他說，網軍事件絕對不是發生在湯文馨任職於辦公室期間，「當然不是，完全不是，顯然不是，所以邱毅是很顯然地指桑罵槐」。

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