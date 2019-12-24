邱毅控「他的前助理湯文韾是卡神上線」　立委黃國書按鈴提告

▲黃國書遭邱毅等人指控idcc帳號位址來自於其辦公室，下午按鈴提告。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

新黨提名不分區立委候選人邱毅，24日上午指控卡神楊蕙如網軍的帳號「idcc」IP位址就在立委黃國書的辦公室，更稱該帳號使用者為黃國書國會助理湯文馨；對此，黃國書表示：「這完全是子虛烏有！」，並在立委張廖萬堅、市議員江肇國及黃守達等人陪同下，同日下午至台中地檢署按鈴控告邱毅等人，認為此番言論已違反「公職人員選舉罷免法第104條之意圖使人不當選，散布謠言或傳播不實之罪及刑法第310條第1項之誹謗罪」，黃國書呼籲，國民黨必須停止利用惡意不實的指控來操縱選舉結果。

國民黨中央黨部24日上午召開記者會，蔡正元、張顯耀及新黨邱毅等人均出席，他們控訴，網軍「idcc」帳號IP位址來自立法委員黃國書辦公室，更直指該帳號使用者為黃國書國會辦公室公費助理湯文馨，湯是楊蕙如的上線，新黨王炳中則帶領青年軍，到立院研究大樓外高喊：「湯文馨出來面對！黃國書出來交代！」。

黃國書回應，這完全是不實指控，他說，湯文馨早在2017年12月31日就已經離職，外交官事件則發生在2018年9月，兩者之間明顯沒有關聯，遭到如此惡意不實、子虛烏有的指控抹黑及操弄，決定委請律師提告。

黃國書指出，所有的不實指控，都源自於監察委員的調查報告，但該調查報告並無明確提出「Tfedrex」與「idcc」等網軍帳號有直接關聯。而該IP位址整個立法院研究大樓的2、3樓都是一樣，並不是他所擁有，就因為他辦公室位在2、3樓，竟遭邱毅等人明指該IP是來自他的國會辦公室，希望檢調單位能盡速查明，將真相還原給社會大眾。

▲黃國書希望檢調單位能盡速查明，將真相還原給社會大眾。

►腦公！你不可以賴帳喔



【更多新聞】



日月潭文武廟藥師延壽殿開光大典 4尺「琉璃藥師佛尊」亮相



日月潭文武廟4尺「琉璃藥師佛尊」開光大典 浙江碧岩禪寺住持捎來賀詞



PO文涉社維法遭警上門傳喚要拘提 台中警：只是希望他到案說明