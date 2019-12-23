華聞快遞／突破歷史記錄！黑龍江最大對俄口岸站進出口運量超1071萬噸

▲黑龍江省最大對俄口岸站進出口運量突破歷史記錄。（圖／翻攝自中新網）

《黑龍江》：黑龍江省最大對俄口岸站進出口運量突破歷史記錄

綏芬河口岸站23日公佈，該站進出口運量實現1071.4萬噸，年增率增長10.5%，突破了2017年創下的1070.5萬噸歷史最高記錄，預計到年底，進出口運量將實現1100萬噸。（中新網）

《廣東》：第十二屆「深商風雲人物」榜單出爐 10位企業家上榜

「深商風雲人物」榜單22日在第六屆全球深商大會上出爐。（中新網）

《新疆》：新疆和靜縣民間文化冰雪旅遊節開幕 多彩民俗吸引遊人

和靜縣2019年民間文化冰雪旅遊節22日在新疆和靜縣開幕。來自四面八方的民眾歡聚一堂，共享別具特色的民俗文化活動盛宴，將該縣冬季旅遊的熱度推向了一個新的高潮。（中新網）

《廣西》：河池：把綢產業做成國際大生意

中國絲綢產業發展合作高端峰會暨絲綢展銷會日前在廣西壯族自治區河池市開幕。河池市委書記何辛幸在峰會上表示，要抓住中國—東盟自貿區升級發展和西部陸海新通道建設機遇，緊扣培育河池千億絲綢產業集群目標，打造河池市絲綢產業生態圈，逐步覆蓋廣西、廣東以及東南亞等地，並借勢「一帶一路」南向通道向歐亞延伸，形成輻射全球的絲綢產業中心。（經濟日報）

▲新疆和靜縣民間文化冰雪旅遊節開。（圖／翻攝自中新網）

《雲南》：麗江創新制度推進生態環境保護

雲南省麗江市近年來持續推進生態環境保護，啟動最嚴格整改措施，創新制度措施，走上了以發展促保護，以保護促發展的道路。（經濟日報）

《湖北》：湖北宜昌促航運科學循環低碳發展 開啟綠色航運新模式

為了促進長江經濟帶綠色航運發展，近年來，湖北宜昌先行先試，打出綠色航道、綠色港口、綠色船舶、綠色運輸組織方式「組合拳」，完善基礎設施、構建體制機制、形成監管合力，努力推動三峽航運形成綠色發展模式，促進航運科學循環低碳發展。（經濟日報）

《湖南》：創新發展「晴雨表」公佈 長沙高新區創新能力穩步攀升

由長沙高新區管委會、中科院科技戰略諮詢研究院聯合編寫的《麓谷創新指數2019》日前在長沙發佈。據資料顯示，2018年長沙高新區創新發展總指數達126.5，創新總指數呈持續平穩上升，創新發展態勢良好。與之對應的，長沙高新區綜合實力在大陸168個國家高新區中排名第12，在「中國產業園區競爭力100強」排行榜中排第10位。（科技日報）

《西藏》：西藏至今已設立3處經濟技術開發區

西藏日喀則經濟技術開發區、林芝經濟技術開發區日前相繼成立，加上已有的拉薩經濟技術開發區，截至目前，西藏已有3處經濟技術開發區。（中新網）

▼第十二屆「深商風雲人物」榜單出爐。（圖／翻攝自中新網）