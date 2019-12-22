華聞快遞／廣東出台港澳台居民養老保險新政

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《廣東》廣東出台港澳台居民養老保險新政

廣東省人力資源和社會保障廳20日發佈《關於進一步完善我省港澳台居民養老保險措施的意見》，並於當日起實施。新政涉及港澳台籍居民在廣東繼續繳費、補繳、參加機關事業單位養老保險等問題。（新華社）

《海南》海南發佈11項營商環境類制度創新案例

海南省委新聞發言人、省委副秘書長、省委深改辦（自貿辦）常務副主任孫大海表示，這11項營商環境類制度創新案例，均按照「首創性、已實施、效果好、可復制」原則，從57項候選案例中優選出來。（中新社）

《西藏》西藏民營經濟快速發展助力扶貧和就業

據西藏自治區工商聯主席阿沛·晉源介紹，截至2019年11月底，西藏非公有制經濟市場主體達到31.2萬戶，佔全區各類市場主體的96.8%，同比增長19.82%；註冊資本8803.7億元，同比增長13.36%。統計顯示，全區民營經濟貢獻了90%的稅收和90%的就業。（新華社）

《遼寧》遼寧省生豬存欄量持續回升

遼寧省生豬存欄同比降幅逐步收窄，11月份生豬存欄同比減少1.2%，存欄量接近去年同期水平。遼寧省生豬存欄今年1月—3月環比呈下降趨勢；從4月份開始處於相對穩定狀態，從7月初開始至10月末期間呈現較快增長趨勢，月均增幅為4.9%。（新華社）

▲遼寧瀋陽。（圖／CFP）

《新疆》伊犁開設技能「充電班」

昭蘇縣是伊犁的農牧業大縣，幫助農牧民在漫長的「冬閑」期拓寬就業渠道、促進就業增收，事關當地脫貧攻堅進程，此外，昭蘇縣洪拉海鎮阿克塔斯村的縫紉培訓班還直接跟夏塔鄉一家縫紉廠對接，只要學員最後考試合格，拿到縫紉技能資格證書，均可進入該廠工作。（新華社）

《江蘇》電商+物流 鹽都線上引流「百億」

2019年大陸全國電子商務工作會議日前召開，鹽城電商快遞產業園成功躋身「國家隊」，被授予「國家電子商務示範基地」稱號，成為代言鹽城數位商務發展的一張新名片。（重慶日報）

《廣西》廣西增投資上項目 強支撐穩增長

今年廣西共開展9次重大項目集中開竣工活動和1次重大項目集中開工活動，11月底，提前超額完成年度3000億元（人民幣，下同）攻堅突破投資目標任務，為全區穩投資、補短板、促增長提供了堅實的項目支撐和保障。（廣西日報）

《安徽》霍邱：青年回鄉創業 駐守老人受益

大陸國家級貧困縣、安徽省深度貧困縣霍邱縣，每個細微變化的累積，讓它的貧困發生率由建檔立卡時的12.5%降至目前的0.26%。據統計，截至12月18日，安徽省發展到村產業扶貧項目2.17萬個，到戶產業扶貧項目307.05萬個。（中新社）

▼安徽省。（圖／CFP）