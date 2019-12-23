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女兒眼睛被打受傷！爸衝學校廁所「水果刀殘殺10歲男同學」…結局遭判死刑

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▲▼爸爸不滿女兒遭男同學欺負，氣得拿刀砍死對方。（圖／翻攝自封面新聞）

▲爸爸不滿女兒遭男同學欺負，氣得拿刀砍死對方。（圖／翻攝自封面新聞）

記者朱世凱／綜合報導

浙江省瑞安市一名爸爸因為心疼女兒眼睛被同學打到受傷，氣得持著水果刀衝到學校廁所，將傷人的10歲男同學砍死。法院今年2月判爸爸死刑，並且附帶民事賠償30萬元人民幣（約新台幣120萬元）；不過爸爸對這項判決相當不服，因此再次上訴，二審結果也在近日出爐。

據《封面新聞》報導，命案慘劇發生在隆山小學，警方表示，去年9月21日下午4點左右接到報案，有一名小孩在學校3樓的廁所受傷，趕到現場搶救後，就看見36歲的林姓男子拿著水果刀站在一旁，以及躺在地上動也不動的10歲男童。經過全力搶救後，男童於當天晚間7點宣告死亡。

林男隨後透露，因為自己的女兒在學校和這名男同學發生口角衝突，對方一言不合就出手打了女兒眼睛，導致孩子眼部疼痛。雖然女孩受到的傷不會影響正常上學、生活，但林爸爸卻心生怨恨，帶著水果刀到學校找男同學報仇，最終將男童砍死在廁所內。

▼爸爸雖然替女兒報了仇，卻也被判死刑。（示意圖／CFP）

▲桃園市徐姓男師於擔任某國小導師期間涉嫌對小六女生猥褻，後來在私設補習班內發生多達27次性侵行為，直到女學生上高一為止，學校後來發現師生戀調查徐師，女學生自覺對不起老師自責投海自殺，桃檢偵結依妨害性自主罪嫌起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

溫州市中院今年2月判處林爸爸死刑，還必須附帶民事賠償30萬元人民幣（約新台幣120萬元）；但爸爸卻不滿意這項結果，果斷要求上訴。本（12）月20日，浙江省高級人民法院維持一審判決結果，依舊判處兇手死刑。

判決書指出，林男持刀故意殺人並致人死亡，行為已構成故意殺人罪。其因女兒與同學間的小摩擦而心生怨恨，起意報復、在校園內公然持刀將女兒的同學殘忍殺害，犯罪情節極其惡劣、社會危害性極大，依法應予嚴懲。雖然林男作案後坦承不諱，並且主動賠償被害人損失，但因罪行嚴重，無法從輕處罰，因此駁回上訴，維持原判。

不少網友都支持法院判決，紛紛留言說，「必須嚴懲兇手！」、「衝動是魔鬼」、「這樣就去殺人，那對方家長也同樣能殺了你啊」、「這爸爸做法太過了」；也有人說，「學校對於這種事情要多加關注」、「雖然私刑不對，不過有時候只能靠私刑解決了」、「女兒好可憐，失去了爸爸，還必須背著『殺人犯孩子』的陰影生活」。

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