好心助輪椅男排尿…單純男抓著「傻傻狂甩5分鐘」！白稠液體沾手崩潰提告

▲林男謊稱自己患有攝護腺疾病，誆騙單純的阿坤在廁所中抓著他的生殖器狂甩，直到射精。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名已婚的林姓男子因行動不便，107年9月經過捷運北門站廁所時，央求路過的男子阿坤協助他如廁，還佯稱自己患有攝護腺疾病，因此需要甩動陰莖、抓捏睪丸以利排尿。阿坤聞言後雖覺噁心，但秉持助人為善的理念，還是硬著頭皮狂甩林男生殖器長達5分鐘，不料林男在幾聲低吟後非但沒有排出尿水，反而射出濃稠精液，阿坤驚覺自己的善心遭人利用，憤而提告。士林地院審理後，認為林男涉犯強制猥褻罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

阿坤警詢時控訴，107年9月27日下午3時許他從捷運北門站B1廁所中走出時，突然聽到身後傳來呼喚聲，轉頭發現林男坐著輪椅，央求協助將他推往無障礙廁所如廁，並且將門關上。阿坤當下惻隱之心由而生，照著林男的指示將他推入廁所，還扶他起身並解開褲頭；不料林男得寸進尺，見到阿坤相當順從，竟開口詢問「你可不可以扶著我的生殖器？」

「一開始我不願意！」阿坤當下聞言後當場傻眼，還開口詢問林男是否有什麼狀況，「他說他攝護腺有問題，我看他好像很不舒服，所以我有幫他抓著他的生殖器，但我覺得整隻手握住有點噁心，所以只有用拇指和食指夾住他的生殖器！」接下來林男還大膽要求阿坤上下甩動生殖器、抓捏睪丸，誆稱如此有利排尿。

阿坤半信半疑下抓著林男下體狂甩5分鐘，期間還發現林男陰莖逐漸充血勃起，「我當下覺得攝護腺有問題的人尿尿本就不便，需要利用甩動的動作幫助排尿，因此在甩動過程中，陰莖通血也是很正常的反應，所以他勃起時我也沒有想太多……」，怎料在狂甩一陣後，林男突然發出「好像很痛苦的低吟聲」，隨後射出濃稠精液，讓阿坤當場看傻，怒斥「這是射精，不是尿尿吧！」但林男卻裝傻不認帳，還開口要求阿坤幫忙擦拭乾淨，隨後離開現場。

阿坤表示，當時手上也沾到林男體液，因心中覺得噁心，還在廁所內洗手許久，冷靜下來後越想越不對勁，打電話給有醫療背景的朋友確認「攝護腺有問題的人尿尿是否比較稠？」沒想到卻得到否定答案，當晚返家與女友討論後，終於確定自己的雙手遭人利用、被吃豆腐，憤而提出告訴。

對於阿坤的指控，林男通盤否認。但士林地院法官審理後，發現林男雖然肢體偏癱，但並未有攝護腺疾病就診紀錄，僅需他人扶上馬桶即可自行排尿，但林男卻為逞自己私慾，利用他人善心、在違反阿坤的意願下使他以手甩動生殖器直到射精，明顯欠缺尊重他人身體自主權觀念，因此依強制猥褻罪嫌判處其有期徒刑6月，得易科罰金。

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