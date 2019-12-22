　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

好心助輪椅男排尿…單純男抓著「傻傻狂甩5分鐘」！白稠液體沾手崩潰提告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼殘障廁所,公廁,廁所,。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲林男謊稱自己患有攝護腺疾病，誆騙單純的阿坤在廁所中抓著他的生殖器狂甩，直到射精。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名已婚的林姓男子因行動不便，107年9月經過捷運北門站廁所時，央求路過的男子阿坤協助他如廁，還佯稱自己患有攝護腺疾病，因此需要甩動陰莖、抓捏睪丸以利排尿。阿坤聞言後雖覺噁心，但秉持助人為善的理念，還是硬著頭皮狂甩林男生殖器長達5分鐘，不料林男在幾聲低吟後非但沒有排出尿水，反而射出濃稠精液，阿坤驚覺自己的善心遭人利用，憤而提告。士林地院審理後，認為林男涉犯強制猥褻罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

阿坤警詢時控訴，107年9月27日下午3時許他從捷運北門站B1廁所中走出時，突然聽到身後傳來呼喚聲，轉頭發現林男坐著輪椅，央求協助將他推往無障礙廁所如廁，並且將門關上。阿坤當下惻隱之心由而生，照著林男的指示將他推入廁所，還扶他起身並解開褲頭；不料林男得寸進尺，見到阿坤相當順從，竟開口詢問「你可不可以扶著我的生殖器？」

「一開始我不願意！」阿坤當下聞言後當場傻眼，還開口詢問林男是否有什麼狀況，「他說他攝護腺有問題，我看他好像很不舒服，所以我有幫他抓著他的生殖器，但我覺得整隻手握住有點噁心，所以只有用拇指和食指夾住他的生殖器！」接下來林男還大膽要求阿坤上下甩動生殖器、抓捏睪丸，誆稱如此有利排尿。

阿坤半信半疑下抓著林男下體狂甩5分鐘，期間還發現林男陰莖逐漸充血勃起，「我當下覺得攝護腺有問題的人尿尿本就不便，需要利用甩動的動作幫助排尿，因此在甩動過程中，陰莖通血也是很正常的反應，所以他勃起時我也沒有想太多……」，怎料在狂甩一陣後，林男突然發出「好像很痛苦的低吟聲」，隨後射出濃稠精液，讓阿坤當場看傻，怒斥「這是射精，不是尿尿吧！」但林男卻裝傻不認帳，還開口要求阿坤幫忙擦拭乾淨，隨後離開現場。

阿坤表示，當時手上也沾到林男體液，因心中覺得噁心，還在廁所內洗手許久，冷靜下來後越想越不對勁，打電話給有醫療背景的朋友確認「攝護腺有問題的人尿尿是否比較稠？」沒想到卻得到否定答案，當晚返家與女友討論後，終於確定自己的雙手遭人利用、被吃豆腐，憤而提出告訴。

對於阿坤的指控，林男通盤否認。但士林地院法官審理後，發現林男雖然肢體偏癱，但並未有攝護腺疾病就診紀錄，僅需他人扶上馬桶即可自行排尿，但林男卻為逞自己私慾，利用他人善心、在違反阿坤的意願下使他以手甩動生殖器直到射精，明顯欠缺尊重他人身體自主權觀念，因此依強制猥褻罪嫌判處其有期徒刑6月，得易科罰金。

韓妞激推、IG討論爆款

ET快訊
罷韓喊破50萬人　韓國瑜再酸障眼法：是48萬人躲在布條下嗎？
好心助輪椅男排尿…單純男抓著「傻狂甩5min」！白稠液體沾手
獨／準新人騎車雙載遭逆向賓士撞死真相曝！肇事駕駛竟是毒駕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉跨國運毒1公噸！2台毒梟躲胡志明市民宿被逮　今押解返台

彰化國三女遭撞重傷進加護　經濟窘迫沒錢開刀...校方設募款帳戶求助

男仲介誆法律諮詢！單親媽「為爭監護權被硬上」　奇怪和解書讓她崩潰　　　

開超跑自撞「800萬理賠飛了」！保險主管隔2天才報警　法院認證肇逃

好心助輪椅男排尿…單純男抓著「傻傻狂甩5分鐘」！白稠液體沾手崩潰提告

實驗中iPad不翼而飛！清大研究生一看定位傻眼　在75公里外光華商場

獨／準新人騎車雙載遭逆向賓士撞死...真相曝光！肇事駕駛竟是毒駕

「要你死啦」3惡煞突闖入揮棍毆打！熱炒店老闆頭破血流…客人嚇傻

大賣場排隊離場竟遭嗆！駕駛飆國罵擋閘門還拍打車窗...他無奈PO網警回應了

柵欄忘上鎖…台南8匹馬深夜結夥脫逃！警「耐心拍馬屁+餵草」順利哄回

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

抽13年菸「肺塌陷」！靠插軟管治療　他發文勸世：吸菸只會讓生活更糟

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

Gail邊丟海報邊唱歌..畫面超萌　《讓我為你唱情歌》、《你啊你啊》聽了都暖心

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

涉跨國運毒1公噸！2台毒梟躲胡志明市民宿被逮　今押解返台

彰化國三女遭撞重傷進加護　經濟窘迫沒錢開刀...校方設募款帳戶求助

男仲介誆法律諮詢！單親媽「為爭監護權被硬上」　奇怪和解書讓她崩潰　　　

開超跑自撞「800萬理賠飛了」！保險主管隔2天才報警　法院認證肇逃

好心助輪椅男排尿…單純男抓著「傻傻狂甩5分鐘」！白稠液體沾手崩潰提告

實驗中iPad不翼而飛！清大研究生一看定位傻眼　在75公里外光華商場

獨／準新人騎車雙載遭逆向賓士撞死...真相曝光！肇事駕駛竟是毒駕

「要你死啦」3惡煞突闖入揮棍毆打！熱炒店老闆頭破血流…客人嚇傻

大賣場排隊離場竟遭嗆！駕駛飆國罵擋閘門還拍打車窗...他無奈PO網警回應了

柵欄忘上鎖…台南8匹馬深夜結夥脫逃！警「耐心拍馬屁+餵草」順利哄回

沉寂1個月不說話！鸚鵡突然「哭腔狂喊」：我要死了～

消費稅變10%、離境日本要付錢！赴日旅遊必知4大稅制懶人包

涉跨國運毒1公噸！2台毒梟躲胡志明市民宿被逮　今押解返台

蔡筱薇與成大生物科技中心合作　關懷社區長輩並推展天然農作愛土地

罷韓隊伍「光復高雄布條」底下沒人？　台灣基進PO 41秒短片打臉

她11歲被親哥拖上樓「硬當洩慾娃娃」　40年後終報警…親哥卻秒輕生躲罪！

一秒到歐洲！礁溪飯店房內就可泡溫泉　必吃8盎司爐烤穀飼沙朗牛

出席江啟臣造勢大會　盧秀燕轟：下架不聽中部人聲音的蔡英文

食材轉給你夾！超狂吃到飽火鍋300有找　必點招牌麻辣老鍋

彰化國三女遭撞重傷進加護　經濟窘迫沒錢開刀...校方設募款帳戶求助

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

社會熱門新聞

酒店妹睜眼發現被性侵！喝醉被扶走…痛醒崩潰

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

路口綠燈撞上行人　斑馬線上未注意吃官司

「新北糖果小公主」國中妹為養媽應徵工作　竟下海3次

澄清湖豪宅區26槍響！5警車撞飛2員警受傷

獨／準新人遭逆向賓士撞死　肇事駕駛竟是毒駕

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

即／北市天津街住宅火警　一男受困警消搶救中

人妻遭撿屍！老公房內睡死　醒來見裸男氣炸：你是誰

台中美村路火警！住戶驚醒躲火劫

實驗鋅粉亂扔引火警　老師險吃官司

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

幫輪椅男排尿　單純男狂甩到射精崩潰

獨／「共享女友」2300元秒脫單！18正妹「任選不設限」

更多熱門

相關新聞

飯店浴室驚見「下車鈴」　神用途曝！

飯店浴室驚見「下車鈴」　神用途曝！

出國旅遊洗衣，就怕一堆衣服沒地方晾，其實不少飯店暗藏貼心裝置！一名男網友發問，浴室牆壁上有個按鈴物體，與公車的下車鈴，外觀幾乎一樣。原來它是曬衣服的伸縮繩，超實用功能，讓不少網友恍然大悟，「長知識惹！」

初訪女友家！他廁所見「滿山戰果」無助了

初訪女友家！他廁所見「滿山戰果」無助了

遭選美媽虐待　女童喝廁所水敗血症亡

遭選美媽虐待　女童喝廁所水敗血症亡

證人先簽離婚協議書　女登記完挨告

證人先簽離婚協議書　女登記完挨告

同事八卦收回扣　單親爸球棒痛揍

同事八卦收回扣　單親爸球棒痛揍

關鍵字：

無障礙廁所輪椅廁所如廁排尿捷運北門站士林地院

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

《小學堂》小西瓜「學霸新身分」曝光

「最正練習生」遭控台獨！

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

香港驚見2男浮屍「雙腳綁啞鈴、膠帶封嘴」

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面