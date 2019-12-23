重判661年！獸父性侵女兒侵犯上百次　被抓包竟想勒死女兒

▲高雄獸父性侵女兒上百次，最高法院判刑定讞。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄一名獸父，從女兒就讀國中起，就把她當性奴侵犯，多次說「這一次做完就不會再這樣。」但仍持續性侵女兒，4年間蹂躪上百次。少女不堪凌辱報警，獸父竟然衝到安置處將少女踹翻，強拉回家性侵，並以手機充電線企圖勒死女兒。最高法院審理後，認定他犯131個強制性交罪，合併殺人未遂、違反保護令等罪，合併判刑661年定讞，將由檢方聲請訂應執行刑。

判決指出，這名獸父與妻子結婚後，生下女兒，但2夫妻在女兒5歲時就離婚，仍同居一處。獸父因平時對女兒管教嚴厲，並常予以體罰，女兒自小即甚為懼怕父親。女兒在2014年就讀國中起，獸父就開始對女兒性侵。獸父首次性侵時，就說：「碰也碰完了，這一次做完就不會再這樣。」女兒吃痛，不斷掙扎、反抗，以致獸父無法成功，他還氣得一邊摔衣服一邊大罵：「妳為何不好好配合。」

過了半年，獸父又趁機性侵女兒，：「只要最後一步做到，以後就不會再這樣對妳。」之後獸父食髓知味，以每週1次的頻率性侵，持續近4年，直到2017年少女終於受不了才向母親告狀，母親要求父親搬離住處。父親搬走後放低姿態，傳訊息向女兒道歉，「我只希望妳們不要恨我。對不起，對不起，對不起。我想我最終的路除了自我了斷，我也想不出有任何的路，我不奢求得到諒解，但不要恨我。」

少女以為父親真的悔改，沒想到2個月後父親又故態復萌，不但逼姦還要求簽署合意性交同意書；父親又謊稱要帶少女去台南「像正常父女一樣」出遊，但最後還是被迫進賓館發生性行為。雙方衝突不斷發生，少女最後忍無可忍，打電話報警，社工隨即將她安置。沒想到獸父不知從何得來的消息，竟騎機車到安置處所附近埋伏，等少女出現後，將她一腳踹倒，強拉頭髮將她扛上機車前座載回祖母家，一進房就罵「你想活命就好好配合」，再度性侵得逞。而後獸父得知少女交男友，氣的失控毆打少女，還拿出2條充電線勒住她脖子說「你沒有死，我就沒有活路」，少女哀求「不要」，幾乎快斷氣，獸父才罷手。

檢方對獸父提起公訴，一審法院重判獸父。案經上訴，二審高雄高分院審理後，認定獸父犯下131個性侵犯行，又犯殺人未遂、違反保護令等罪，考量他身為少女親生父親，竟罔顧人倫，連續對少女犯強制性交犯行，嚴重戕害少女日後人格之健全發展外；又因少女結交男友一事，竟基於殺人之犯意，以充電線2條緊勒少女脖子，少女幾乎失去意識，犯罪情節及惡性均屬重大，因此宣告有期徒刑661年。全案再上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞，將由高雄高分檢聲請訂應執行刑。