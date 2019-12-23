坐擁100名情婦、家藏11億！陸高官遭爆「全社區小孩都叫他爸爸」

▲賴小民被戲稱是現代版的紂王。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

中國華融資產管理股份有限公司（簡稱「華融」）前黨委書記、董事長賴小民落馬後，遭到陸媒爆料，他的家中被搜出高達2.7億元人民幣（約新台幣12億元）現金；此外他還擁有100間套房、100位情婦，當中不乏知名女星等，更誇張的是，賴小民將100多位情婦全安置在同個社區，讓裡頭所有的孩子都喊他一聲爸爸，豪奢程度令人難以想像。

據陸媒《財新網》報導指出，賴小民在去年4月因為貪瀆落馬，今年2月又因受賄、貪污、重婚等罪嫌遭到移送起訴，是中共十九大後首位被最高檢公布涉及重婚罪罪名的官員。有消息人士指出，賴小民在香港大手筆收購炒作香港上市公司而聲名在外，他常年透過輸送利益來獲取更高報酬，更藉此結識了不少遐邇聞名的大佬。

報導提到，賴小民有「3個100」，分別是100多間套房、100多個關係人、100多位情人，其中幾十位來自華融內部，此外甚至也不乏家喻戶曉的女明星。他的朋友圈也包含許多鼎鼎大名的人物，大多是利益往來者居多，堪稱是「密友」，而這些密友往往是賴小民獵色的知情者，他們承擔著中間人的作用。

報導也稱，在賴小民旗下各種子公司裡，情婦們成為高層主管、董事長、總經理的例子比比皆是，他甚至還專門在廣東珠海開發房產項目，把100多套房子給了前妻和情婦們，但如此龐大的資訊至今竟未曾走漏。也有知情者表示，賴小民私下用數字來記錄這些情婦們，給他生了雙胞胎的香港女子被定為女正一號，其餘的按照親密程度，分為正n，輔n號，加起來已經上百了。

雖然這些女人們住在同個社區，但是卻相處和諧，即便知道社區裡所有孩子都要喊賴小民一聲爸爸，卻也不會吃醋爭吵，畫面相當詭異。報導最後提到，把100多個情人放在同個社區裡，而沒有出現任何糾紛，這並不是賴小民有什麼本領，而是中共官場裡的生活習慣，現在發現了一個賴小民是這樣的，恐怕還有無數個賴小民躲藏著，只是還未被揭發而已。

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