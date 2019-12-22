「我們始終相信希望…」陳菊感性PO罷韓遊行照：高雄微笑的樣子，好美！

記者袁茵／台北報導

高雄挺韓、罷韓大遊行21日下午平安落幕，前高雄市長、總統府秘書長陳菊22日凌晨在臉書上貼出罷韓遊行的照片，「高雄微笑的樣子，真的好美！」五十萬高雄市民為了不讓下一代失去希望，挺身向黑暗抗衡，「這是所有高雄人的驕傲，是讓全台灣一起見證的奇蹟！」

陳菊22日凌晨0時24分在臉書上貼文，「微笑高雄。高雄微笑的樣子，真的好美。一段時間沒看到這樣美麗的笑容了。」有人說她（高雄）又老又窮，有人說她債台高築，一個美麗、熱情、充滿活力的海洋首都被攻擊、嘲弄、抹黑的體無完膚，曾經的光榮也一天天黯淡下來，城市更失去了南方大城的動人神采。

「但是就算是在最黑暗的時刻，我們始終相信希望的力量。」陳菊說，因為希望高雄更好，他們共同創造了重工業城市蛻變成宜居城市的奇蹟。因為不要讓下一代失去希望，五十萬高雄市民走了出來，挺身向黑暗抗衡，在沒有任何政治動員的情況下，成就了台灣参與人數最多的公民運動，這是所有高雄人的驕傲，是讓全台灣ㄧ起見證的奇蹟！

陳菊認為，因為又看到了希望，所以高雄微笑了，她看著每一個深愛她的高雄市民，找回讓自己繼續進步的力量，她知道她將帶著這些勇敢和希望，守護世世代代的高雄人！「感謝高雄，感謝每一位讓高雄重新微笑的無名英雄。」

陳菊該篇貼文截至22日上午9時30分，吸引了3.8萬人按讚，網友們紛紛表示，「好美的微笑，感恩花媽，謝謝有您！光復高雄，大家加油！」、「今天遊行的每個人都是開心的！光復高雄。再現榮光！」、「想念花媽在的時候的高雄」、「花媽愛妳~我們會將高雄照顧好，不讓她再被傷害~」。

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