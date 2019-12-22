游淑慧質疑罷韓遊行照「怪怪的」　中央社5點聲明喊告：長鏡頭壓縮效果





▲《中央社》發聲明強調照片沒造假。（圖／翻攝自《中央社》臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

高雄挺韓、罷韓大遊行21日下午平安落幕，由於罷韓遊行主辦單位預估有50萬人到場，引起挺韓方質疑數字膨風，台北市議員游淑慧還張貼《中央社》一張照片，認為「怪怪的」。對此，《中央社》22日強調「絕無造假」，揚言對胡亂指控的言論蒐證提告。

台北市議員游淑慧22日凌晨於臉書發文質疑《中央社》在五福三路上的照片，「請教高雄朋友，真正五福三路是？￼正在看所挺韓和罷韓的相關新聞，看到中央社其中一則新聞照片-其中道路狀況和路標，感覺怪怪的…不知道該怎麼形容，￼好像把道路的長度壓縮…」

游淑慧搬出Google地圖照片，「路標不一樣，比例也不一樣⋯很怪吧！？但中央社照片所顯示的道路狀況似乎不太可能，這麼密集的間距中，好像『路口』都不見了￼⋯很妙，請問高雄的朋友，真正的五福三路實景，到底長怎樣？！」

對於游淑慧的言論，有網友提醒，是「用長焦鏡頭造成空間壓縮￼」。但游淑慧仍然質疑，「新聞照片為什麼要用空間壓縮呢？若是個人的攝影展，攝影者想要用怎麼樣的照相技巧來呈現自己￼心中的畫面，那些都是藝術的自由，但若是媒體的攝影者，他的工作應該是『呈現真實』讓讀者了解，尤其中央社是國家的機器。」

針對外界質疑照片怪怪的，《中央社》22日發出5點聲明強調，「1.中央社這張照片絕無造假。2.照片中的路牌格外集中，是長鏡頭拍攝的壓縮效果。3.照片清楚標示路名，歡迎任何人前往現場查看。4.中央社不負責統計遊行人數，僅在文字報導中引述雙方主辦單位提供的數字。5.我們對於針對本社胡亂指控的言論，即刻起蒐證提告。」

面對《中央社》揚言提告，游淑慧再回擊6大點，「1.你是國家應有公信力的媒體。2.不用告網友，告游淑慧就可以了。3.利用會將空間壓縮的長鏡頭攝影，會不會將人群的密集度也跟著壓縮？4.《中央社》媒體報導標題：『50萬群眾沸騰喊罷韓』，《中央社》怎麼算出來的？」

游淑慧說，「5.昨天《中央社》拍攝挺韓遊行的技巧為何？有無也利用這長鏡頭攝影？6.昨天《中央社》發布挺韓和罷韓遊行的新聞則數、字數、照片等比例為何？若媒體的攝影記者能運用攝影技巧，把萬人拍成百人，把人群『密集度壓縮』呈現，那這又算什麼？」

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