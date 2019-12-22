韓國瑜酸「民主遮羞布」布條下沒人　罷韓團體：麻痺自己麻醉韓粉

▲罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄挺韓、罷韓大遊行21日下午平安落幕，然而網路上卻流傳罷韓遊行在「光復高雄」巨長布條下方幾乎沒人的照片。國民黨總統候選人韓國瑜也於22日分享該張照片，直指是「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」，但也引發罷韓陣營不滿，台灣基進新聞輿情部副主任張博洋批韓國瑜這篇文章很早前就準備好了，只是還需要一張對自己有利，對罷韓民眾最不利的照片。

▲韓國瑜PO文提及罷韓隊伍的「光復高雄」布條是「遮羞布」。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

罷韓籍挺韓遊行落幕後，國民黨總統候選人韓國瑜也於22日分享一張「光復高雄」布條下沒什麼人的照片，更直指是「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」，台灣基進新聞輿情部副主任張博洋則回批「你要選總統又是個市長跟對於不同意見聽都聽不進去，超過50萬的高雄市民站出來對你表達憤怒，你卻只用簡單用五字『民主遮羞布』來否定高雄市民真實受苦受難心聲，韓國瑜就是不斷喝醉又麻醉，迴避監督和不滿。」

▲台灣基進新聞輿情部副主任張博洋 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

張博洋說「我覺得這篇文韓國瑜前幾天就準備了，只是還需要一張照片，找一張對自己有利，對罷韓民眾最不利，配合文字對我們做這樣的攻擊。」

至於被指控布條下沒人，台灣基進新聞輿情部副主任張博洋回應，「人數不是用布條長度去計算，為何要這樣抹黑，就是要麻痺自己麻醉韓粉方式，讓崩盤聲勢不再往下掉，50萬的人數也是根據警方一定比例和空間之內塞滿多少民眾來推估，韓陣營一定也一樣，所以相信人數數量一定比罷韓還要少。」

而罷韓團體將在12月26日將向中選會遞送第一階段高雄人罷韓連署書3萬份，正式進入罷韓程序。張博洋提到第二階段，需在60天內繳交30萬中選會正式格式的聯署書，由於全部得重新簽，是一項嚴峻困難的挑戰。