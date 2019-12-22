挺罷韓80萬人戰高雄　單日最高差遠了！高捷：「天團跨年障礙」47萬人次

▲1221高雄兩大遊行，民眾塞爆捷運左營站。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

挺韓跟Wecare高雄團體同時選21日在高雄舉辦大遊行，若是依照雙方主辦單位宣稱的人數，挺韓30萬、罷韓50萬，累計有80萬來參與彼此遊行，所以造成一大早左營高鐵站擠進了相當多的人潮，同時間高捷各站當天也有「爆多」搭乘，據高捷統計平常假日運量約在24萬，不過以遊行當天的下午四點之前來算，總運量18萬人次搭乘，但這個數字還是沒有刷新高捷的運量最高紀錄，由五月天跨年帶來的搭乘人潮47萬人。

根據高捷公司給的統計資料，高捷一般假日運量是在24萬人次上下，就單純21日當天，就算是挺韓民眾有30萬人，Wecare高雄大遊行有50萬人，加起來80萬人，總運量也提升28％，截至當天下午四點，高捷公布數字為總運量18萬人次，較一般同一時段約增加6.7萬人次，高捷公司也特別強調，來參加遊行的人並不一定使用會搭乘捷運前往遊行地點，這個數字不能推算當天的雙方的遊行人數。

▲1221高雄兩大遊行，民眾塞爆捷運左營站。（圖／記者林敬旻攝）

▲1221高雄兩大遊行，車廂內都擠滿民眾。（圖／記者王亞志攝)

其實高捷公司營運以來，單日最高運量數字是為47萬人次，高捷表示47萬人次是在2012年12月31日的跨年夜，不但有跨年演唱會以外，還有五月天也在高雄舉辦演唱會，在兩個跨年活動的加持下，才締造高捷的最高運量。

▲1221高雄兩大遊行，民眾塞爆捷運站。（圖／記者白珈陽攝）